Balogh Botond sérülés miatt kénytelen volt visszautazni török klubjához. A Süper Ligben szereplő Kocaelispor arról számolt be, megkezdték a magyar válogatott játékosának rehabilitációját.
Ágyéksérülése van a magyar válogatott védőnek
Balogh jobb ágyékánál érzett fájdalmat, ezért visszautazott Törökországba. Klubja azt egyelőre nem közölte, hogy mennyi a védőnek mennyi időt kell kihagynia.
„A válogatott orvosi stábja által elvégzett vizsgálatok és képalkotó diagnosztikai módszerek alapján a játékos jobb hosszú adduktor ínében 2C fokozatú sérülése mutatható ki. Játékosunk kezelését orvosi stábunk már megkezdte” – olvasható a Kocaelispor közleményében.
Marco Rossi csapata kedd este 19 órától Görögországot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában.
- További cikkek