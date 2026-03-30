Balogh Botond sérülés miatt kénytelen volt visszautazni török klubjához. A Süper Ligben szereplő Kocaelispor arról számolt be, megkezdték a magyar válogatott játékosának rehabilitációját.

Ágyéksérülése van a magyar válogatott védőnek

Balogh jobb ágyékánál érzett fájdalmat, ezért visszautazott Törökországba. Klubja azt egyelőre nem közölte, hogy mennyi a védőnek mennyi időt kell kihagynia.

„A válogatott orvosi stábja által elvégzett vizsgálatok és képalkotó diagnosztikai módszerek alapján a játékos jobb hosszú adduktor ínében 2C fokozatú sérülése mutatható ki. Játékosunk kezelését orvosi stábunk már megkezdte” – olvasható a Kocaelispor közleményében.

Marco Rossi csapata kedd este 19 órától Görögországot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatóról IDE kattintva olvashat részletesen.