Damir Redzic kisebb sérülése ellenére tudta vállalni a játékot, így a sérült Varga Barnabást legutóbb helyettesítő Lukács Dániel helyett a Red Bull Salzburg légiósa kezd a görögök ellen.

A magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth B. - Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez - Schäfer, Vitális - Redzic, Tóth A., Szoboszlai - Sallai