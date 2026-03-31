Rendkívüli

A sikeres évkezdés után ismét pályán a magyar labdarúgó-válogatott. Szoboszlai Dominikék múlt szombaton Szlovénia ellen feledtették a fájó világbajnoki selejtezős kudarcot, most pedig a magyar válogatott már Görögországot fogadja barátságos meccsen a Puskás Arénában. Kövess velünk élőben a magyar-görög felkészülési mérkőzést!

19:41
2026. március 31.
Újabb Tóth-védés

Cimikasz húzott el a bal oldalon, a kapu rövid oldalába tartó lövését viszont Tóth Balázs kiöklözte.

19:36
2026. március 31.
Sallai helyzetben

Sallai Roland hosszú idő után újra centert játszik a magyar válogatottban

 

19:32
2026. március 31.
Marco Rossit éltetik a magyar szurkolók

Hatalmas hangerővel a magyar szövetségi kapitány nevét skandáló rigmusok csendültek fel a magyar táborból, amire Marco Rossi tapssal reagálva megköszönte a támogatást.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: Polyák Attila

 

19:26
2026. március 31.
Beszorulnak most a görögök

Hosszú percek óta a vendégek térfelén zajlik a játék, Szoboszlai Dominik szabadrúgását Colakisz öklözte ki, majd Tóth Alex lőtt nem sokkal kapu mellé.

19:20
2026. március 31.
Hú, mi maradt ki?

Gyönyörű magyar támadás után Kerkez adott be laposan, majd a középen érkező Redzic a tizenegyes pont magasságáról tüzelt, de a lövését védte a kapus, majd az ismétlés kapu mellé ment.

19:16
2026. március 31.
Tóth Balázs első védése

A második görög szöglet után Triantisz fejelt, majd Kurbelisz elé került a labda, de a közeli lövését Tóth Balázs bravúros reflexmozdulattal védeni tudta.

19:12
2026. március 31.
Itt az első magyar helyzet

Sallai Roland és a kezdőcsapatba először bekerülő Damir Redzic játszott össze, majd előbbi kapásból lőtt, de Colakisz lábbal védeni tudott. Nagy helyzet volt.

19:10
2026. március 31.
Támadásban a görögök

Az első öt percben többet volt a labda a magyar térfélen, a görögök egy szögletet ki is harcoltak, de egyelőre komolyabb veszély nem alakult ki egyik oldalon sem.

19:03
2026. március 31.
Elkezdődött a mérkőzés

A mieink indították útjára a labdát. Hajrá, magyarok!

19:01
2026. március 31.
Nincs jó formában a görög csapat

A görög csapat az idei első mérkőzésén 1-0-ra kikapott Paraguaytól, Ivan Jovanovics szövetségi kapitány együttese november óta nyeretlen, utolsó meccséből pedig csak egyet tudott megnyerni, hazai pályán Skóciát verte 3-2-re a vb-selejtezőben, amelynek a csoport harmadik helyén végzett, így nem jutott ki a nyái világbajnokságra.

18:58
2026. március 31.
Pályán a csapatok, hamarosan kezdünk

A görög nemzeti induló után már a magyar himnusz szól a Puskás Arénában. 

18:50
2026. március 31.
Egyetlen csere a kezdőben

Damir Redzic kisebb sérülése ellenére tudta vállalni a játékot, így a sérült Varga Barnabást legutóbb helyettesítő Lukács Dániel helyett a Red Bull Salzburg légiósa kezd a görögök ellen.

A magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth B. - Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez - Schäfer, Vitális - Redzic, Tóth A., Szoboszlai - Sallai

18:47
2026. március 31.
Marco Rossi dicsérte az ellenfelet

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a görög csapat erősebb, mint Szlovénia volt. Az olasz szakember úgy véli, kiváló egyéniségek vannak a görögöknél, elsősorban a támadókat emelte ki, így Konsztantinosz Karecaszt, Hrisztosz Coliszt, Anasztasziosz Bakaszetaszt és Vangelisz Pavlidiszt, miközben szerinte a középpályások dinamikusak és agresszívek, így minden ellenfelüket zavarba tudják hozni.
 

18:43
2026. március 31.
Jól kezdte az évet a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton először lépett pályára a sorozatban tizedszer elbukott világbajnoki selejtezősorozat után, és 1-0-ra legyőzte Szlovénia csapatát a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. Marco Rossi együttese most ugyancsak hazai környezetben fogadja a vb-ről szintén lemaradó görög csapatot.

