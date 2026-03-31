Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!
Újabb Tóth-védés
Cimikasz húzott el a bal oldalon, a kapu rövid oldalába tartó lövését viszont Tóth Balázs kiöklözte.
Sallai helyzetben
Marco Rossit éltetik a magyar szurkolók
Hatalmas hangerővel a magyar szövetségi kapitány nevét skandáló rigmusok csendültek fel a magyar táborból, amire Marco Rossi tapssal reagálva megköszönte a támogatást.
Beszorulnak most a görögök
Hosszú percek óta a vendégek térfelén zajlik a játék, Szoboszlai Dominik szabadrúgását Colakisz öklözte ki, majd Tóth Alex lőtt nem sokkal kapu mellé.
Hú, mi maradt ki?
Gyönyörű magyar támadás után Kerkez adott be laposan, majd a középen érkező Redzic a tizenegyes pont magasságáról tüzelt, de a lövését védte a kapus, majd az ismétlés kapu mellé ment.
Tóth Balázs első védése
A második görög szöglet után Triantisz fejelt, majd Kurbelisz elé került a labda, de a közeli lövését Tóth Balázs bravúros reflexmozdulattal védeni tudta.
Itt az első magyar helyzet
Sallai Roland és a kezdőcsapatba először bekerülő Damir Redzic játszott össze, majd előbbi kapásból lőtt, de Colakisz lábbal védeni tudott. Nagy helyzet volt.
Támadásban a görögök
Az első öt percben többet volt a labda a magyar térfélen, a görögök egy szögletet ki is harcoltak, de egyelőre komolyabb veszély nem alakult ki egyik oldalon sem.
Elkezdődött a mérkőzés
A mieink indították útjára a labdát. Hajrá, magyarok!
Nincs jó formában a görög csapat
A görög csapat az idei első mérkőzésén 1-0-ra kikapott Paraguaytól, Ivan Jovanovics szövetségi kapitány együttese november óta nyeretlen, utolsó meccséből pedig csak egyet tudott megnyerni, hazai pályán Skóciát verte 3-2-re a vb-selejtezőben, amelynek a csoport harmadik helyén végzett, így nem jutott ki a nyái világbajnokságra.
Pályán a csapatok, hamarosan kezdünk
A görög nemzeti induló után már a magyar himnusz szól a Puskás Arénában.
Egyetlen csere a kezdőben
Damir Redzic kisebb sérülése ellenére tudta vállalni a játékot, így a sérült Varga Barnabást legutóbb helyettesítő Lukács Dániel helyett a Red Bull Salzburg légiósa kezd a görögök ellen.
A magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth B. - Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez - Schäfer, Vitális - Redzic, Tóth A., Szoboszlai - Sallai
Marco Rossi dicsérte az ellenfelet
Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a görög csapat erősebb, mint Szlovénia volt. Az olasz szakember úgy véli, kiváló egyéniségek vannak a görögöknél, elsősorban a támadókat emelte ki, így Konsztantinosz Karecaszt, Hrisztosz Coliszt, Anasztasziosz Bakaszetaszt és Vangelisz Pavlidiszt, miközben szerinte a középpályások dinamikusak és agresszívek, így minden ellenfelüket zavarba tudják hozni.
Jól kezdte az évet a magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton először lépett pályára a sorozatban tizedszer elbukott világbajnoki selejtezősorozat után, és 1-0-ra legyőzte Szlovénia csapatát a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. Marco Rossi együttese most ugyancsak hazai környezetben fogadja a vb-ről szintén lemaradó görög csapatot.