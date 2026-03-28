Magyar mezőnyfölény
2026.03.28. 18:26
Az első magyar helyzet
2026.03.28. 18:21
Munkában a kapitány
2026.03.28. 18:19
Munkában a VAR
2026.03.28. 18:16
Ez hihetetlen, vezetnek a szlovénok!
2026.03.28. 18:15
Remek a hangulat a Puskásban
2026.03.28. 18:11
Támad a magyar válogatott
2026.03.28. 18:09
Szoboszlai elképesztő spirntje
2026.03.28. 18:05
Elkezdődött a mérkőzés
2026.03.28. 18:02
A csapatok már a pályán
2026.03.28. 18:00
A kezdőcsapatok:
2026.03.28. 17:52
Megvan Varga Barnabás helyettese
2026.03.28. 17:43
Hiányoznak a legnagyobb szlovén sztárok
2026.03.28. 17:30
Újoncok nélkül a magyar válogatott
2026.03.28. 17:09
A védelem stabilizálása a cél
2026.03.28. 16:55
Szoboszlaiék idén először lépnek pályára
2026.03.28. 16:51
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Szombat este hat órától a magyar labdarúgó-válogatott a szlovén csapatot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A mieinkhez hasonlóan a szlovénok sem jutottak ki a nyári világbajnokságra, így a találkozó mindkét csapat számára azt a célt szolgálja, hogy felkészüljön a szeptember végén kezdődő Nemzetek Ligája-sorozatra. Percről percre tudósításunkban kövessék velünk élőben a Magyarország-Szlovénia mérkőzés legfontosabb eseményeit.

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

18:26
2026. március 28.
Magyar mezőnyfölény

A 24. percben járunk, a mieink egylőre 70%-ban birtokolják a labdát, kidolgozott helyzetet viszont még nem tudtak teremteni a szlovén kapu előtt. 

18:21
2026. március 28.
Az első magyar helyzet

A 18. percben egy kis szöglet után Szoboszlai kapta vissza a labdát Kerkeztől, a csapatkapitány a tizenhatos bal sarkától középre tekert, a labdája azonban elkerülte a bal felső sarkot. 

18:19
2026. március 28.
Munkában a kapitány

Magyarország - Szlovénia, foci, válogatott-mérkőzés, Magyarország–Szlovénia, 2026,03.28.,
Fotó: Mirkó István

 

18:16
2026. március 28.
Munkában a VAR

A szlovén vezetőgólját érvénytelenített a játékvezető, ugyanis a gólpasszt adó Šporar lesen kapta a labdát. 

18:15
2026. március 28.
Ez hihetetlen, vezetnek a szlovénok!

A 12. percben a semmiből szereztek vezetést a szlovénok! Egy gyors kontratámadás végén Šporar kapott indítást a jobb szélen, a középre tett labdájára Danijel Šturm érkezett, aki levette, majd egy pattanást követően a léc alá bombázott. 

18:11
2026. március 28.
Remek a hangulat a Puskásban

A magyar szurkolók ezúttal a felső karéjból szurkolnak a szektorbezárásos büntetés miatt
A magyar szurkolók ezúttal a felső karéjból szurkolnak a szektorbezárásos büntetés miatt 
Fotó: Mirkó István

 

18:09
2026. március 28.
Támad a magyar válogatott

A hetedik percben járunk, egyelőre a mieinknél van többet a labda, azonban a szlovénok középmagas blokkján egyelőre nem tudtunk túljutni, így helyzet még nem volt a meccsen. 

18:05
2026. március 28.
Szoboszlai elképesztő spirntje

A második perc elején a szlovénok járatták a labdát, Szoboszlai pedig hozta az elképesztő intenzitást letámadásban, és egy óriási sprint végén kis híján sikerült megszereznie a labdát a szlovénok kapusától, Vekićtől. 

18:02
2026. március 28.
Elkezdődött a mérkőzés

A mieink indították útjára a labdát. Hajrá, magyarok!

18:00
2026. március 28.
A csapatok már a pályán

A csapatok már a pályán, hamarosan kezdődik a mérkőzés. 

17:52
2026. március 28.
A kezdőcsapatok:

Magyarország: Tóth B. – Bolla, Dárdai, Orbán, Kerkez – Schäfer, Vitális – Sallai, Tóth A., Szoboszlai – Lukács. 

Szlovénia: Vekić – Ratnik, Bijol, Drkušić, Janža – Stojanović, Čerin, Elšnik, Šturm – Vipotnik, Šporar. 

17:43
2026. március 28.
Megvan Varga Barnabás helyettese

Hiányzója Marco Rossinak is van, mert Nego Loic sérülés, míg Styles Callum személyes okok miatt hagyja ki a márciusi meccseket, de ez azért jóval kisebb érvágásnak tűnik, mint a szlovénok két legjobbjának nélkülözése. Az már nagyobb problémát jelent, hogy a középcsatár Varga Barnabás sem léphet pályára bokasérülés miatt, őt Lukács Dániel helyettesíti majd a kezdőcsapatban. 

17:30
2026. március 28.
Hiányoznak a legnagyobb szlovén sztárok

Az esélyeket nehéz megítélni barátságos mérkőzés esetén, ez kiváltképpen igaz annak fényében, hogy a világranglistán - 16 hellyel a magyarok mögött - 57. szlovén válogatott élén ezen az összecsapáson debütál a januárban kinevezett új szövetségi kapitány, Bodtjan Cesar, akinek legfőbb feladata, hogy felrázza az együttesét, mert az nyeretlenül zárta az őszi vb-selejtezőket. Az biztosan nem segíti a bemutatkozását, hogy csapatkapitány kapusára, az Atlético Madrid által foglalkoztatott Jan Oblakra és a Manchester United csatárára, Benjamin Seskóra sem számíthat. 

Benjamin Sesko a Manchester United sztárjátékosa
Benjamin Sesko a Manchester United sztárjátékosa
Fotó: Paul Ellis/AFP

 

17:09
2026. március 28.
Újoncok nélkül a magyar válogatott

A magyar csapatra így most tavasszal és majd nyár elején is két-két hazai barátságos meccs vár az őszi Nemzetek Ligája előtt. Ezeken tud a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető új játékosokat beépíteni, vagy új játékelemeket, taktikai felállásokat kipróbálni. Jelenleg négy újonc van a keretben, azonban, Yaakobishvili Áron, Csinger Márk, Szűcs Tamás és Bárány Donát is csak a kispadon kapott helyet a szlovénok elleni meccsen. 

16:55
2026. március 28.
A védelem stabilizálása a cél

Marco Rossi szövetségi kapitány elsősorban a védekezés hiányosságaiban látta az okát, hogy a tanítványai a pótselejtezőt érő második helyet sem szerezték meg tavaly, ezért elmondása szerint a mostani felkészülésen a hátsó alakzat szervezettségére fókuszál. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a nemzeti együttes csak a védekezésre készül Szlovénia ellen, hiszen hazai pályán nyilván szeretné irányítani a játékot, de fontos lenne megtartania hátul a stabilitást. 

Marco Rossi csapata az írek elleni meccs hajrájában bukta el a pótselejtezős szereplést
Marco Rossi csapata az írek elleni meccs hajrájában bukta el a pótselejtezős szereplést
Fotó: Mirkó István

A magyarok ugyanis hiába futballoztak jól a vb-selejtezők során, a hat meccsen kapott tíz gólt végül nem bírta el az együttes és a harmadik helyre szorult a kijutott Portugália és a pótselejtezős Írország mögé.

16:51
2026. március 28.
Szoboszlaiék idén először lépnek pályára

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton először lép pályára a sorozatban tizedszer elbukott világbajnoki selejtezősorozat után, így a szlovének elleni barátságos mérkőzés elsődleges célja a fájó kudarc feledtetése lehet.

Szoboszlaiék először lépnek pályára a Puskásban 2026-ban
Szoboszlaiék először lépnek pályára a Puskásban 2026-ban
Fotó: MTI/EPA/LUSA/Tiago Petinga

 

