Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!
Magyar mezőnyfölény
A 24. percben járunk, a mieink egylőre 70%-ban birtokolják a labdát, kidolgozott helyzetet viszont még nem tudtak teremteni a szlovén kapu előtt.
Az első magyar helyzet
A 18. percben egy kis szöglet után Szoboszlai kapta vissza a labdát Kerkeztől, a csapatkapitány a tizenhatos bal sarkától középre tekert, a labdája azonban elkerülte a bal felső sarkot.
Munkában a kapitány
Munkában a VAR
A szlovén vezetőgólját érvénytelenített a játékvezető, ugyanis a gólpasszt adó Šporar lesen kapta a labdát.
Ez hihetetlen, vezetnek a szlovénok!
A 12. percben a semmiből szereztek vezetést a szlovénok! Egy gyors kontratámadás végén Šporar kapott indítást a jobb szélen, a középre tett labdájára Danijel Šturm érkezett, aki levette, majd egy pattanást követően a léc alá bombázott.
Remek a hangulat a Puskásban
Támad a magyar válogatott
A hetedik percben járunk, egyelőre a mieinknél van többet a labda, azonban a szlovénok középmagas blokkján egyelőre nem tudtunk túljutni, így helyzet még nem volt a meccsen.
Szoboszlai elképesztő spirntje
A második perc elején a szlovénok járatták a labdát, Szoboszlai pedig hozta az elképesztő intenzitást letámadásban, és egy óriási sprint végén kis híján sikerült megszereznie a labdát a szlovénok kapusától, Vekićtől.
Elkezdődött a mérkőzés
A mieink indították útjára a labdát. Hajrá, magyarok!
A csapatok már a pályán
A csapatok már a pályán, hamarosan kezdődik a mérkőzés.
A kezdőcsapatok:
Magyarország: Tóth B. – Bolla, Dárdai, Orbán, Kerkez – Schäfer, Vitális – Sallai, Tóth A., Szoboszlai – Lukács.
Szlovénia: Vekić – Ratnik, Bijol, Drkušić, Janža – Stojanović, Čerin, Elšnik, Šturm – Vipotnik, Šporar.
Megvan Varga Barnabás helyettese
Hiányzója Marco Rossinak is van, mert Nego Loic sérülés, míg Styles Callum személyes okok miatt hagyja ki a márciusi meccseket, de ez azért jóval kisebb érvágásnak tűnik, mint a szlovénok két legjobbjának nélkülözése. Az már nagyobb problémát jelent, hogy a középcsatár Varga Barnabás sem léphet pályára bokasérülés miatt, őt Lukács Dániel helyettesíti majd a kezdőcsapatban.
Hiányoznak a legnagyobb szlovén sztárok
Az esélyeket nehéz megítélni barátságos mérkőzés esetén, ez kiváltképpen igaz annak fényében, hogy a világranglistán - 16 hellyel a magyarok mögött - 57. szlovén válogatott élén ezen az összecsapáson debütál a januárban kinevezett új szövetségi kapitány, Bodtjan Cesar, akinek legfőbb feladata, hogy felrázza az együttesét, mert az nyeretlenül zárta az őszi vb-selejtezőket. Az biztosan nem segíti a bemutatkozását, hogy csapatkapitány kapusára, az Atlético Madrid által foglalkoztatott Jan Oblakra és a Manchester United csatárára, Benjamin Seskóra sem számíthat.
Újoncok nélkül a magyar válogatott
A magyar csapatra így most tavasszal és majd nyár elején is két-két hazai barátságos meccs vár az őszi Nemzetek Ligája előtt. Ezeken tud a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető új játékosokat beépíteni, vagy új játékelemeket, taktikai felállásokat kipróbálni. Jelenleg négy újonc van a keretben, azonban, Yaakobishvili Áron, Csinger Márk, Szűcs Tamás és Bárány Donát is csak a kispadon kapott helyet a szlovénok elleni meccsen.
A védelem stabilizálása a cél
Marco Rossi szövetségi kapitány elsősorban a védekezés hiányosságaiban látta az okát, hogy a tanítványai a pótselejtezőt érő második helyet sem szerezték meg tavaly, ezért elmondása szerint a mostani felkészülésen a hátsó alakzat szervezettségére fókuszál. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a nemzeti együttes csak a védekezésre készül Szlovénia ellen, hiszen hazai pályán nyilván szeretné irányítani a játékot, de fontos lenne megtartania hátul a stabilitást.
A magyarok ugyanis hiába futballoztak jól a vb-selejtezők során, a hat meccsen kapott tíz gólt végül nem bírta el az együttes és a harmadik helyre szorult a kijutott Portugália és a pótselejtezős Írország mögé.
Szoboszlaiék idén először lépnek pályára
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton először lép pályára a sorozatban tizedszer elbukott világbajnoki selejtezősorozat után, így a szlovének elleni barátságos mérkőzés elsődleges célja a fájó kudarc feledtetése lehet.