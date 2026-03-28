Marco Rossi szövetségi kapitány elsősorban a védekezés hiányosságaiban látta az okát, hogy a tanítványai a pótselejtezőt érő második helyet sem szerezték meg tavaly, ezért elmondása szerint a mostani felkészülésen a hátsó alakzat szervezettségére fókuszál. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a nemzeti együttes csak a védekezésre készül Szlovénia ellen, hiszen hazai pályán nyilván szeretné irányítani a játékot, de fontos lenne megtartania hátul a stabilitást.

Marco Rossi csapata az írek elleni meccs hajrájában bukta el a pótselejtezős szereplést

Fotó: Mirkó István

A magyarok ugyanis hiába futballoztak jól a vb-selejtezők során, a hat meccsen kapott tíz gólt végül nem bírta el az együttes és a harmadik helyre szorult a kijutott Portugália és a pótselejtezős Írország mögé.