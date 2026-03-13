Live
Rendkívüli

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Kilenc kérdés, amire nincs még válasz az ukrán aranykonvoj ügyében

Szörnyű sérülés okozott riadalmat a labdarúgó Konferencia-liga nyolcaddöntőjében. A Sigma Olomouc és a Mainz összecsapásán a németek légiósát, a kongói Silast hordágyon kellett levinni a pályáról.

A magyar válogatott Baráth Péter klubja, a cseh Sigma Olomouc a Bundesligában szereplő Mainz együttesét fogadta a Konferencia-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A találkozón gólt nem, egy ijesztő jelenetet azonban láthattak a szurkolók, ugyanis a második félidőben a vendégek csatára, Silas súlyos sérülést szenvedett.

A Mainz csatára, Silas súlyosan megsérült
A Mainz csatára, Silas súlyosan megsérült
Fotó: x.com/Mainz05en/

Mi történt a Mainz csatárával?

A meccs legrémisztőbb pillanata a 64. percben történt, ekkor Silas a földre rogyott és fájdalmas arccal kapott a lábához. A kongói csatár rendkívül balszerencsés volt, ugyanis nem az ellenfél egyik játékosa rúgta meg, hanem egy rossz mozdulat következtében sérült meg. A Bild beszámolója szerint Silas sípcsonttörést szenvedett – csapattársait is sokkolta a szörnyű eset –, ezért hordágyon vitték le a pályáról a Mainz játékosát.

A találkozó végül gól nélküli döntetlennel ért véget, a visszavágót egy hét múlva rendezik Németországban.

