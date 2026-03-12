Live
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

Egészen furcsa jelenetet szúrtak ki a futballrajongók. A Real Madrid és a Manchester City Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első mérkőzésen az angol csapat belga támadója, Jeremy Doku egy pillanatra egyszerűen eltűnt a pályáról a televíziós közvetítés alatt.

A Real Madrid szerda este Federico Valerde mesterhármasának köszönhetően 3-0-ra legyőzte a Manchester City csapatát a Santiago Bernabeu Stadionban, amivel hatalmas lépést tett a Bajnokok Ligája negyeddöntője felé.

Jeremy Doku is tehetetlen volt, a Manchester City simán kikapott Madridban
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Optikai csalódás miatt eltűnt a Manchester City támadója a pályáról

A meccs hajrájában aztán egy furcsa jelenetnek lehettek szemtanúi a nézők. A Manchester City támadói, Erling Halanddal az élen nem igazán mutattak sokat szerda este, de Jeremy Doku mintha láthatatlanná is vált volna. A televíziós kamerák felvételein a belga szélső a pálya bal oldalán megiramodott a szöglet zászlóig, ahol két madridi védővel találta szemben magát, aztán egyszerűen csak eltűnt a képernyőről egy pillanatra.

A felvétel gyorsan bejárta az internetet, a szurkolók pedig találgatásokba kezdtek, hogy mi történhetett.

  • „Egy hiba a Mátrixban” – írta egy szurkoló.
  • „Hova tűnt Doku?” – kérdezte egy másik.
  • „Pont olyan volt, mint a Tottenham védői” – viccelődött egy harmadik.

A legvalószínűbb magyarázat, hogy a stadionban használt kiterjesztett valóság technológiájú rendszer okozta a furcsa jelenséget. Ez a technológia országonként eltérő reklámokat vetít a televíziós közvetítések alatt, és elképzelhető, hogy a Manchester City zöldes mezszíne zavart okozott, így tűnhetett úgy, mintha a belga válogatott szélső egy pillanatra eltűnt volna.

