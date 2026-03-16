A Manchester City rendkívül nehéz helyzetbe került, miután a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első mérkőzésén 3-0-ra kikapott a Real Madrid vendégeként. Federico Valverde mesterhármasának köszönhetően a spanyolok gyakorlatilag már az első félidőben eldöntötték a meccset, így a továbbjutáshoz a Citynek a BL-történelem egyik legnagyobb fordítására lenne szüksége. Mindez persze nem lehetetlen, hiszen a Roma a 2017/2018-as szezon negyeddöntőjében, a Liverpool pedig a 2019-es elődöntőben dolgozott le háromgólos hátrányt a Barcelona ellen.

Pep Guardiola, a Manchester City edzője szerint az edzéseknek már nincs akkora jelentőségük, mint régen

Kulcsfontosságú hét előtt a Manchester City, Guardiola mégis törölte az edzést

A Manchester City hétvégén zsinórban másodszor játszott döntetlent, így noha egy meccsel kevesebbet játszott, mint a listavezető Arsenal, kilencpontos hátrányba került. Pep Guardiola, aki eltiltás miatt csak a lelátóról nézte a West Ham elleni bajnokit a hétvégén, meglepő lépésre szánta el magát, ugyanis egy nappal a Real elleni BL-visszavágó előtt szabadnapot adott a játékosainak. A spanyol szakember nem először törölte csapata edzését a szezon során, ugyanis novemberben a Borussia Dortmund elleni alapszakasz-mérkőzés előtt is elmaradt az utolsó tréning. Akkor bejött Guardiola húzása, ugyanis a City 4-1-re nyert.

„Madridban későn értünk vissza a szállodába, reggel már indultunk is a repülőtérre, aznap nem volt edzés, tegnap pedig (a West Ham elleni meccs után) hajnali kettő, vagy három óra körül értünk haza” – indokolta döntését Guardiola a Real Madid elleni hétfői sajtótájékoztatón.

Manapság a modern futballban az edzések már nem sokat érnek.

Ebben a szezonban már kétszer-háromszor is megléptem ezt a döntést. Közvetlenül a Dortmund és a Fulham elleni meccsek előtt sem volt edzés. Van, hogy edzünk, van, hogy otthon maradunk, de jól ismerjük egymást, rengeteget gyakoroltunk már együtt” – mondta a Manchester City edzője.

A döntés azért is keltett feltűnést, mert a legrangosabb európai kupasorozat kieséses szakaszában a csapatok általában a meccs előtti napon is edzenek, sőt az UEFA szabályzata előírja, hogy legalább 15 percre nyilvánossá kell tenniük az edzésüket a média számára. A Manchester Evening News szerint a City ezt a szabályt megkerülve azt tervezi, hogy egy több mint negyedórás felvételt küld majd az európai szövetségnek a vasárnapi West Ham elleni mérkőzésről.