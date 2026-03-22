A mérkőzés hőse a fiatal Nico O’Reilly volt, aki a második félidőben öt perc leforgása alatt négy percen belül kétszer is betalált, ezzel eldöntötte a finálét. Az első játékrész kiegyenlített küzdelmet hozott, kevés nagy helyzettel, a fordulás után azonban a Manchester City hatékonyabbnak bizonyult, és gyorsan kihasználta lehetőségeit.

Nico O’Reilly, a Manchester City és a döntő hőse

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Manchester Cityé az idei első trófea

A lefújást követően a díjátadón sportszerű jelenet zajlott: az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta a pálya széléről figyelte a Manchester City ünneplését, és tapssal ismerte el az ellenfél sikerét.

A találkozó egyik emlékezetes jelenete volt egy technikai megoldás is: a City játékosa, Rayan Cherki a második félidőben látványos módon, könnyedén zsonglőrködve tartotta játékban a labdát a szélen, ami nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában.

A Manchester City ezzel kilencedik alkalommal hódította el a Ligakupát, és egy sikerre megközelítette a sorozat rekordgyőztesét, a tíz elsőségnél járó Liverpoolt.