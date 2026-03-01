A Manchester City drámai győzelmét a Leeds United ellen a mérkőzés alatt és után csúnya jelenetek árnyékolták be, például a Leeds edzője, Daniel Farke piros lapot kapott, Pep Guardiola pedig „tiszteletet” követelt azon az estén, amikor a hazai szurkolók kifütyülték a ramadánt betartó vendég játékosokat. A meccsen egyébként Antoine Semenyo első félidőben szerzett gólja biztosította a három pontot a City részére.

Komoly meccset játszott a Manchester City a Leeds ellen

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Manchester City idegenben győzött

A Leeds szurkolói tömegesen kifütyülték azt a három City-játékost, akik megtörték a ramadáni böjtöt, míg Guardiola a második félidőben összetűzésbe keveredett a hazai szurkolókkal az Elland Road főtribünjén. Guardiola a mérkőzés végén csókokat dobált és integetett a hazai szurkolók felé, szarkasztikusan azt állítva, hogy a családja ott ült. Daniel Farke, a hazaiak edzője a mérkőzés után piros lapot kapott, mert beleállt Peter Bankes játékvezetőbe, míg a City csapatkapitányát, Bernardo Silvát le kellett kísérni, miután úgy tűnt, hogy provokálja a Leeds szurkolóit az egyik kapu mögött.

Guardiola „tiszteletet” kért a 12. percben történt események után, amikor Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri és Omar Marmoush némi időt kaptak, hogy vitaminokat és vizet vegyenek magukhoz a böjt után. Mindkét csapat körülbelül egy percre a saját kispadjához vonult, erre a hazai szurkolók kitartó fújolással és sértő rigmusokkal reagáltak, egészen a mérkőzés újrakezdéséig. A tiltakozás közben az Elland Road kivetítőin megjelenő üzenet arról tájékoztatta a nézőket, hogy a játékosok böjtöt tartanak.

„Ez a modern világ, nem igaz?” – mondta Guardiola. „[Látják], mi történik ma a világban. Tiszteljük a vallást, a sokszínűséget, ez a lényeg. A Premier League szerint egy-két percet lehet adni a [böjtölő] játékosoknak, hogy megtegyék [megszakítsák a böjtöt]. Sajnos ez van. Természetesen [a játékosok] tudják ezt. Bevettek egy kis vitamint, mert ma nem ettek. Ennyi az egész. A kérdés az, hogy megtehetik-e vagy sem? Mi a probléma?” A City pénteken kérte a szünet bevezetését, amit a Leeds elfogadott és 24 órával a találkozó előtt megerősített.