A Manchester City nehéz helyzetbe került, Pep Guardiola együttesének háromgólos hátrányból kellene megfordítania a Real Madrid elleni BL-nyolcaddöntős párharcot. Az angol csapat nyári sztárigazolása, Rayan Cherki ezúttal csak a kispadon kapott helyet, a francia támadó középpályás csak a 70. percben állt be csereként. A 22 éves játékos a meccs előtt furcsa jelenet főszereplője lett, a bemelegítés során pontatlanul célzott a labdával.

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

A Manchester City sztárja célt tévesztett

A pálya szélén tartózkodott a mérkőzés előtt a lengyel TVP Sport csatorna csinos műsorvezetője, aki varsói kollégájának tudósított a történésekről.

Mögötte a City játékosai labdás gyakorlatokat végeztek, a passzolgatás közben Cherki azonban célt tévesztett, és fejen találta a riporternőt,

aki zavarában csak nevetni tudott.

This is why Cherki was on the bench last night 😅#RMAMCI

pic.twitter.com/GyaiQEE8nX — Cherki Out Of Context (@CherkiOoc) March 12, 2026

Az interneten futótűzként terjedő videó kapcsán egy szurkoló viccesen megjegyezte, Cherki valószínűleg ezért került a kispadra.

A Lyontól érkezett, Kevin de Bruyne utódjának is tartott középpályás egyébként remekül beilleszkedett, minden sorozatot figyelembe véve már 9 gólt szerzett és 10 gólpasszt osztott ki új klubjában.