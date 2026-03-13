Live
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében nagy pofont kapott Pep Guardiola együttese a Real Madrid otthonában. A meccs előtt a Manchester City sztárja, a kezdőcsapatból ezúttal kimaradó Rayan Cherki kellemetlen helyzetbe került.

A Manchester City nehéz helyzetbe került, Pep Guardiola együttesének háromgólos hátrányból kellene megfordítania a Real Madrid elleni BL-nyolcaddöntős párharcot. Az angol csapat nyári sztárigazolása, Rayan Cherki ezúttal csak a kispadon kapott helyet, a francia támadó középpályás csak a 70. percben állt be csereként. A 22 éves játékos a meccs előtt furcsa jelenet főszereplője lett, a bemelegítés során pontatlanul célzott a labdával.

A Manchester City sztárja, Rayan Cherki csak csereként kapott lehetőséget a Real Madrid ellen

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto
A Manchester City sztárja, Rayan Cherki csak csereként kapott lehetőséget a Real Madrid ellen
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

A Manchester City sztárja célt tévesztett

A pálya szélén tartózkodott a mérkőzés előtt a lengyel TVP Sport csatorna csinos műsorvezetője, aki varsói kollégájának tudósított a történésekről. 

Mögötte a City játékosai labdás gyakorlatokat végeztek, a passzolgatás közben Cherki azonban célt tévesztett, és fejen találta a riporternőt, 

aki zavarában csak nevetni tudott.

Az interneten futótűzként terjedő videó kapcsán egy szurkoló viccesen megjegyezte, Cherki valószínűleg ezért került a kispadra.

A Lyontól érkezett, Kevin de Bruyne utódjának is tartott középpályás egyébként remekül beilleszkedett, minden sorozatot figyelembe véve már 9 gólt szerzett és 10 gólpasszt osztott ki új klubjában.

