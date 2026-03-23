Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló jelenetek játszódtak le Angliában. Lángba borult egy, a Manchester City-szurkolókat szállító busz, miközben a drukkerek a Ligakupa-döntőre tartottak. Mint ismert, végül Pep Guardola csapata nyerte az angol labdarúgó Ligakupát, amelynek vasárnapi fináléjában 2-0-ra felülmúlta az Arsenalt.

A Manchester City-szurkolókat szállító autóbusz az M6-os autópályán gyulladt ki vasárnap, a West Midlands térségében, komoly közlekedési káoszt okozva.

Kigyulladt Manchester City-szurkolókat szállító busz
Fotó: X

Miért gyullad ki a Manchester City-szurkolókat szállító busz?

A jármű éppen a londoni Wembley Stadion felé tartott, ahol a csapat az Arsenal ellen lépett pályára az angol labdarúgó Ligakupa fináléjában.

A beszámolók szerint a busz az autópálya egyik leállósávjában állt meg, miután hirtelen lángra kapott. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a felvételek, amelyeken hatalmas lángok emésztik a járművet, miközben sűrű fekete füst gomolyog az ég felé. Szemtanúk döbbenten figyelték az eseményeket, a lángok gyakorlatilag az egész buszt elborították, és a szélvédőn keresztül is kitörtek.

A fedélzeten tartózkodó szurkolókat időben kimenekítették, így a legfontosabb hír, hogy senki sem sérült meg. A jármű nem a klub hivatalos busza volt, ám a rajta utazók a Manchester City meccsére igyekeztek. Az utasok később más módon folytatták útjukat.

Egy szemtanú a közösségi médiában így számolt be a történtekről: 

A Wembley felé tartó City-szurkolói busz kigyulladt az M6-ason, közvetlenül a fizetőkapu után, teljesen leállt a forgalom. Remélem, mindenki rendben van.”

A helyszínre riasztott tűzoltók gyorsan megfékezték a tüzet, de az incidens miatt az autópálya érintett szakaszát ideiglenesen lezárták. A torlódások jelentősek voltak, sok szurkoló így komoly késéssel jutott el a mérkőzés helyszínére.

A buszt üzemeltető Ridley Coaches közleményben erősítette meg az esetet: minden utast és a sofőrt biztonságban kimenekítették, sérülés nem történt. Hozzátették, hogy együttműködnek a hatóságokkal a tűz okának kivizsgálásában.

A drámai incidens ellenére a szurkolók végül folytathatták útjukat, és végül nagyon boldogok lehettek: a londoni Wembley stadionban rendezett mérkőzés hőse ugyanis Nico O'Reilly volt, aki a második félidőben öt perc alatt kétszer is betalált, ezzel eldöntötte a finálét a Manchester City javára.

A manchesteri együttes kilencedszer hódította el a Ligakupa trófeáját, ezzel egy sikerre közelítette meg a tízszeres győztes Liverpoolt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!