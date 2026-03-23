A Manchester City-szurkolókat szállító autóbusz az M6-os autópályán gyulladt ki vasárnap, a West Midlands térségében, komoly közlekedési káoszt okozva.
Miért gyullad ki a Manchester City-szurkolókat szállító busz?
A jármű éppen a londoni Wembley Stadion felé tartott, ahol a csapat az Arsenal ellen lépett pályára az angol labdarúgó Ligakupa fináléjában.
A beszámolók szerint a busz az autópálya egyik leállósávjában állt meg, miután hirtelen lángra kapott. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a felvételek, amelyeken hatalmas lángok emésztik a járművet, miközben sűrű fekete füst gomolyog az ég felé. Szemtanúk döbbenten figyelték az eseményeket, a lángok gyakorlatilag az egész buszt elborították, és a szélvédőn keresztül is kitörtek.
A fedélzeten tartózkodó szurkolókat időben kimenekítették, így a legfontosabb hír, hogy senki sem sérült meg. A jármű nem a klub hivatalos busza volt, ám a rajta utazók a Manchester City meccsére igyekeztek. Az utasok később más módon folytatták útjukat.
Egy szemtanú a közösségi médiában így számolt be a történtekről:
A Wembley felé tartó City-szurkolói busz kigyulladt az M6-ason, közvetlenül a fizetőkapu után, teljesen leállt a forgalom. Remélem, mindenki rendben van.”
A helyszínre riasztott tűzoltók gyorsan megfékezték a tüzet, de az incidens miatt az autópálya érintett szakaszát ideiglenesen lezárták. A torlódások jelentősek voltak, sok szurkoló így komoly késéssel jutott el a mérkőzés helyszínére.
A buszt üzemeltető Ridley Coaches közleményben erősítette meg az esetet: minden utast és a sofőrt biztonságban kimenekítették, sérülés nem történt. Hozzátették, hogy együttműködnek a hatóságokkal a tűz okának kivizsgálásában.
A drámai incidens ellenére a szurkolók végül folytathatták útjukat, és végül nagyon boldogok lehettek: a londoni Wembley stadionban rendezett mérkőzés hőse ugyanis Nico O'Reilly volt, aki a második félidőben öt perc alatt kétszer is betalált, ezzel eldöntötte a finálét a Manchester City javára.
A manchesteri együttes kilencedszer hódította el a Ligakupa trófeáját, ezzel egy sikerre közelítette meg a tízszeres győztes Liverpoolt.