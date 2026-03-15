Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lebuktak: hatalmas ukrán zászló virít a Tisza nemzeti menetén

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League 30. fordulójában rangadóján a Manchester United 3-1-re legyőzte az Aston Villa csapatát. A Manchester United ezzel nagy lépést tett előre a Bajnokok Ligája indulásért folyó küzdelemben.

A Manchester United legutóbb a Newcastle United ellen kapott ki dráma végjátékban, ezzel először szenvedett vereséget Michael Carrick irányítása alatt. A Bajnokok Ligája indulásért küzdő Vörös Ördögök vasárnap az egyik közvetlen riválist, a három bajnoki óta nyeretlen Aston Villa csapatát fogadták.

Bruno Fernandes és Casemiro reakciója a Manchester United vezetőgólja után
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Nagyon fontos győzelmet aratott a BL-ért küzdő Manchester United

Az első félidő óriási küzdelmet, de nagyon kevés helyzetet hozott. A fordulás után aztán a Manchester United lendületben maradt és az 53. percben megszerezte a vezetést egy szöglet után Casemiro fejesével. A szezon végén távozó brazil középpályás a hetedik gólját szerezte ebben a Premier League idényben, ebből ráadásul ötnél Bruno Fernandes adta a gólpasszt.

Bár tíz perccel később az Aston Villa egyenlített a 14 hónap után először kezdő Ross Barkley góljával, a birminghami együttes nem sokáig örülhetett, ugyanis Bruno Fernandes a 71. percben mesteri labdát adott Cunhának, aki visszavette a vezetést a hazaiaknak. 

A United csapatkapitánya a 15. és a 16. gólpasszát jegyezte ebben a Premier League-szezonban, amivel megdöntötte David Beckham rekordját az egy idényen belül szerzett gólpasszokat tekintve.

Az egykori angol klasszis a 1999/00-es idényben 15 gólpasszt adott, ezt adta át a múltnak a portugál középpályás.

A végeredményt a hajrában a csereként beállt Benjamin Sesko állította be, aki immáron tíz találatnál jár a szezonban.  

Győzelmével a Michael Carrick együttese megerősítette harmadik helyét a tabellán, és három pontra növelte előnyét a negyedik és immáron négy meccs óta nyeretlen Aston Villa előtt, így nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt nagy lépést tett előre a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért folyó versenyben.

Premier League, 30. forduló:
Crystal Palace-Leeds United 0-0
Manchester United-Aston Villa 3-1 (0-0)
Nottingham Forest-Fulham 0-0

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!