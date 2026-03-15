A Manchester United legutóbb a Newcastle United ellen kapott ki dráma végjátékban, ezzel először szenvedett vereséget Michael Carrick irányítása alatt. A Bajnokok Ligája indulásért küzdő Vörös Ördögök vasárnap az egyik közvetlen riválist, a három bajnoki óta nyeretlen Aston Villa csapatát fogadták.

Bruno Fernandes és Casemiro reakciója a Manchester United vezetőgólja után

Nagyon fontos győzelmet aratott a BL-ért küzdő Manchester United

Az első félidő óriási küzdelmet, de nagyon kevés helyzetet hozott. A fordulás után aztán a Manchester United lendületben maradt és az 53. percben megszerezte a vezetést egy szöglet után Casemiro fejesével. A szezon végén távozó brazil középpályás a hetedik gólját szerezte ebben a Premier League idényben, ebből ráadásul ötnél Bruno Fernandes adta a gólpasszt.

Bár tíz perccel később az Aston Villa egyenlített a 14 hónap után először kezdő Ross Barkley góljával, a birminghami együttes nem sokáig örülhetett, ugyanis Bruno Fernandes a 71. percben mesteri labdát adott Cunhának, aki visszavette a vezetést a hazaiaknak.

A United csapatkapitánya a 15. és a 16. gólpasszát jegyezte ebben a Premier League-szezonban, amivel megdöntötte David Beckham rekordját az egy idényen belül szerzett gólpasszokat tekintve.

Az egykori angol klasszis a 1999/00-es idényben 15 gólpasszt adott, ezt adta át a múltnak a portugál középpályás.

A végeredményt a hajrában a csereként beállt Benjamin Sesko állította be, aki immáron tíz találatnál jár a szezonban.

Győzelmével a Michael Carrick együttese megerősítette harmadik helyét a tabellán, és három pontra növelte előnyét a negyedik és immáron négy meccs óta nyeretlen Aston Villa előtt, így nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt nagy lépést tett előre a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért folyó versenyben.

Premier League, 30. forduló:

Crystal Palace-Leeds United 0-0

Manchester United-Aston Villa 3-1 (0-0)

Nottingham Forest-Fulham 0-0