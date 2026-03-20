Két jó formának örvendő csapat találkozott egymással az angol Premier League 31. fordulóban, amelynek péntek esti mérkőzésén a Bournemouth fogadta a Manchester United együttesét. A Vörös Ördögök a tabella harmadik helyéről várhatták a fordulót, míg Tóth Alex csapata a január óta tartó veretlenségi sorozatnak is köszönhetően a középmezőnyben foglalt helyet.

Nagy csatát vívott egymással a Bournemouth és a Manchester United

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Tóth Alex a kispadon kezdett a Manchester United ellen

Andoni Iraola, akivel kapcsolatban egyre több távozási pletyka merült fel, nem jelölte a kezdőcsapatába a magyar válogatott középpályást, viszont bekerült az a Rayan, aki meghívót kapott Carlo Ancelotti brazil együttesébe. A túloldalon Michael Carrick sem okozott nagyobb meglepetést, ugyanazt a tizenegy játékost küldte pályára, amely 3-1-es győzelmet aratott a szintén dobogóért harcoló Aston Villa ellen.

A játék képe a manchesteri trénert igazolta, hiszen az MU az első félidőben több helyzetet produkált ellenfelénél, és amennyiben nincsenek Djordje Petrovics bravúrjai, úgy a vendégek szerezhettek volna vezetést.

Half-time: @afcbournemouth 0-0 @ManUtd



Goalkeepers Djordje Petrovic and Senne Lammens have been on top form in a goalless half at the Vitality! pic.twitter.com/mIk3giFfNx — Premier League (@premierleague) March 20, 2026

A fordulást követően aztán hamar beindultak az események, hiszen a Bournemouth is rákapcsolt, azonban az első gólt nem a házigazda szerezte meg. Az 59. percben ugyanis Álex Jiménez a tizenhatosan belül rántotta le ellenfelét, így jogos büntetőhöz jutott a Manchester United, amit Bruno Fernandes magabiztosan érékesített is. Sokáig nem tartott az előny, hiszen mindössze hat perccel később Ryan Christie vette be Senne Lammens kapuját, a belga hálóőrnek nem sok esélye volt a rendkívül pontos lövéssel szemben. Érdekesség, hogy a skót gólját az az Adrien Truffert készítette elő, akit Kerkez Milos utódjaként szerződtettek a Cseresznyések.

Nem sokat, pár percet kellett várni a harmadik gólra: Fernandes szöglete több játékoson is megpattant, majd James Hillról a Bournemouth kapujába pattant a labda.

What a second half at the Vitality!



⚪ 61' Bruno Fernandes scores from the spot

🍒 67' Ryan Christie equalises

⚪ 71' @ManUtd lead again through a James Hill own goal! pic.twitter.com/OifOxBQ8vd — Premier League (@premierleague) March 20, 2026

Tartogatott még csattanót a Bournemouth

Harry Maguire, akit a második manchesteri gólnál nagyon megünnepeltek a társak, negatív hőssé vált, amikor a 78. percben lerántotta Evanilsont a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig piros lappal jutalmazta a megmozdulást. A labda mögé a 19 éves Junior Kroupi állt, és Fernandeshez hasonlóan ő sem hibázta el a nagy lehetőséget, 2-2.