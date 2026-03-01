A Manchester United az előző fordulóban 1-0-ra nyert Liverpoolban az Everton ellen, így folytatódott a januárban kinevezett Michael Carrick veretlenségi sorozata.

A Manchester United egy korai góllal került hátrányba a Crystal Palace ellen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az első félidő hőse negatív hős lett a Manchester United ellen

Vasárnap délután az FA Kupa- és angol szuperkupa-győztes Crystal Palace látogatott az Old Traffordra, amely az elmúlt években többször is megtréfálta már a Vörös Ördögöket – tavaly februárban például 2-0-ra nyert a United vendégeként.

Ezúttal már a negyedik percben hátrányba került a BL-indulásért küzdő MU, miután egy szögletet követően Maxence Lacroix fejelt a kapuba. Ugyan sokáig nem tudott komoly helyzetet kialakítani a hazai csapat, amely a félidő derekánál sérülés miatt elveszítette Luke Shawt, de az első játékrész második felében már átvette az irányítást, Bruno Fernandes beívelései pedig rendre veszélyt okoztak a vendégek kapuja előtt.

Manchesteri rohamokkal kezdődött a második félidő, amelynek az elején az idénybeli első Premier League-gólját szerző Lacroix lerántotta Cunhát a tizenhatos vonalánál. Az esetet hosszú percekig vizsgálták, majd végül a játékvezető kiállította a francia védőt, a United pedig tizenegyest kapott, amit Bruno Fernandes az 57. percben magabiztosan értékesített.

A portugál csapatkapitány 18. bajnokiján szerzett gólt és adott gólpasszt, amivel megelőzte David Beckhamet (17) az örökrangsorban, így most már csak Ryan Giggs (22) és Wayne Rooney (35) áll előtte.

Bruno Fernandes, valamint Benjamin Sesko (j) góljaival fordított és nyert a Manchester United

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az emberhátrányt gyorsan kihasználta a United, amely az 65. percben fordítani tudott Benjamin Sesko fejesével. A szlovén csatár remek formába lendült az elmúlt hetekben, amit jól mutat, hogy a leutóbbi öt meccsén négyszer volt eredményes.

A vezetés megszerzése után sem állt le Carrick csapata, amely akár le is lezárhatta volna a meccset, de a United korábbi kapusa, Dean Henderson hatalmas védést mutatott be a 93. percben. A nyolcperces hosszabbítás hátralévő részében azonban az eredmény már nem változott.

A Manchester United ezzel feljött a tabella harmadik helyére, ráadásul Michael Carrick irányításával továbbra is veretlen. Ezzel szemben a Liverpoolt ebben az idényben már háromszor is elintéző Crystal Palace csupán a 14. helyen áll a Premier League-ben.