A Premier League 28. fordulójában a Manchester United hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a Crystal Palace csapatát az Old Traffordon. A bajnokságban idén még veretlen Manchester United ezzel feljött a tabella harmadik helyére.

A Manchester United az előző fordulóban 1-0-ra nyert Liverpoolban az Everton ellen, így folytatódott a januárban kinevezett Michael Carrick veretlenségi sorozata.

Crystal Palace's French defender #05 Maxence Lacroix scores his team's first goal during the English Premier League football match between Manchester United and Crystal Palace at Old Trafford in Manchester, north west England, on March 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester United egy korai góllal került hátrányba a Crystal Palace ellen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az első félidő hőse negatív hős lett a Manchester United ellen

Vasárnap délután az FA Kupa- és angol szuperkupa-győztes Crystal Palace látogatott az Old Traffordra, amely az elmúlt években többször is megtréfálta már a Vörös Ördögöket – tavaly februárban például 2-0-ra nyert a United vendégeként.

Ezúttal már a negyedik percben hátrányba került a BL-indulásért küzdő MU, miután egy szögletet követően Maxence Lacroix fejelt a kapuba. Ugyan sokáig nem tudott komoly helyzetet kialakítani a hazai csapat, amely a félidő derekánál sérülés miatt elveszítette Luke Shawt, de az első játékrész második felében már átvette az irányítást, Bruno Fernandes beívelései pedig rendre veszélyt okoztak a vendégek kapuja előtt. 

Manchesteri rohamokkal kezdődött a második félidő, amelynek az elején az idénybeli első Premier League-gólját szerző Lacroix lerántotta Cunhát a tizenhatos vonalánál. Az esetet hosszú percekig vizsgálták, majd végül a játékvezető kiállította a francia védőt, a United pedig tizenegyest kapott, amit Bruno Fernandes az 57. percben magabiztosan értékesített. 

A portugál csapatkapitány 18. bajnokiján szerzett gólt és adott gólpasszt, amivel megelőzte David Beckhamet (17) az örökrangsorban, így most már csak Ryan Giggs (22) és Wayne Rooney (35) áll előtte.

Bruno Fernandes, valamint Benjamin Sesko (j) góljaival fordított és nyert a Manchester United
Bruno Fernandes, valamint Benjamin Sesko (j) góljaival fordított és nyert a Manchester United
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az emberhátrányt gyorsan kihasználta a United, amely az 65. percben fordítani tudott Benjamin Sesko fejesével. A szlovén csatár remek formába lendült az elmúlt hetekben, amit jól mutat, hogy a leutóbbi öt meccsén négyszer volt eredményes.

A vezetés megszerzése után sem állt le Carrick csapata, amely akár le is lezárhatta volna a meccset, de a United korábbi kapusa, Dean Henderson hatalmas védést mutatott be a 93. percben. A nyolcperces hosszabbítás hátralévő részében azonban az eredmény már nem változott.

A Manchester United ezzel feljött a tabella harmadik helyére, ráadásul Michael Carrick irányításával továbbra is veretlen. Ezzel szemben a Liverpoolt ebben az idényben már háromszor is elintéző Crystal Palace csupán a 14. helyen áll a Premier League-ben.

Premier League, 28. forduló:
Brighton-Nottingham Forest 2-1 (2-1)
Fulham-Tottenham Hotspur 2-1 (2-0)
Manchester United-Crystal Palace 2-1 (0-1)

