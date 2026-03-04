A 18 éves angol U19-es válogatott játékos, a klublegendának számító Darren Fletcher fia, Jack Fetcher októberben kapott piros lapot a Barnsley elleni, 5–2-re elveszített EFL Trophy-mérkőzésen a 62. percben. Akkor még nem volt egyértelmű, miért állították ki a Manchester United ifjú tehetségét.

Jack Fletcher (jobbra) már a Manchester United felnőttcsapatában is bemutatkozott

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Manchester United játékosa homofób megjegyzést tett

Az angol labdarúgó-szövetség (FA) megerősítette, hogy Fletcher azért kapott piros lapot, mert „gay boy” (meleg fiú) kifejezéssel illette az egyik ellenfelét. „Őszintén sajnálom, hogy a pillanat hevében ezt a sértő szót használtam” – mondta Fletcher. „Teljes mértékben megértem, hogy az ilyen nyelvezet elfogadhatatlan, és a mérkőzés után azonnal bocsánatot kértem.”

A játékos szerint ez egy „pillanatnyi jellemgyengeség volt, amely egyáltalán nem tükrözi a nézeteimet vagy az értékrendemet.”

A 18 éves futballista hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában homofób sértésként használni a kifejezést, ezt a fegyelmi bizottság is elfogadta, ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a hatmeccses eltiltás indokolt. A büntetést Fletcher és klubja is elfogadta.

A középpályást 1500 font pénzbírsággal is sújtották, emellett kötelező személyes oktatási programon kell részt vennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, további eltiltás várhat rá.

Az FA indoklása szerint Fletcher a sértést egy olyan ellenfélnek mondta, aki a mérkőzés során többször is megjegyzéseket tett rá és a családjára. A találkozón Fletcher ikertestvére, Tyler is pályán volt, míg édesapja, Darren Fletcher a lelátóról nézte a meccset.

A játékos az FA-nak azt mondta, hogy korábban ugyanaz az ellenfél fellökte őt és rátaposott az Achilles-ínára.

A Manchester United közleményében jelezte, hogy a klub segíti Fletchert abban, hogy jobban megértse a diszkriminatív nyelvezet káros hatásait, és a játékos továbbra is részt vesz a klub sokszínűségi programjaiban.