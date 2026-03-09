A sztorit a Manchester United két korábbi játékosa, Paul Scholes és Nicky Butt idézte fel a The Good, The Bad & The Football című podcastben. Butt arról beszélt, hogy a fiatalok gyakran rendkívül jól ismerik a futballistákat a videojátékok miatt, és sokszor hamarabb fedezik fel a tehetségeket, mint a profi megfigyelők.

A Manchester Unitedet irányító Louis van Gaal unokája tanácsára igazolta le Marcos Rojót

Fotó: Oli Scarff/AFP

Scholes ehhez kapcsolódva egy különös anekdotát osztott meg Louis van Gaal időszakából. Elmondása szerint a holland tréner egyik átigazolását az unokája inspirálta, miután az akkor még FIFA nevű videojátékban játszott az argentin védővel.

Sikeres lett a Manchester Unitednél

A szóban forgó futballista Marcos Rojo volt, aki 2014 nyarán érkezett az Old Traffordra a portugál Sporting CP-től. A Manchester United nagyjából 16 millió fontot fizetett érte, miközben Nani kölcsönben az ellenkező irányba távozott.

Rojo végül több mint öt idényt töltött a klubnál, ezalatt 122 mérkőzésen lépett pályára. Tagja volt annak a csapatnak, amely 2017-ben megnyerte az Európa-ligát és a Ligakupát, majd egy évvel később az FA-kupát is elhódította.