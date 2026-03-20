A korábbi portugál válogatott Silvino Louro játékosként egész pályafutását hazájában töltötte, ahol a Benfica és a Porto csapatával összesen hatszor nyert bajnoki címet. Miután 2000-ben visszavonult, kapusedzőnek állt és José Mourinho segítője lett: együtt dolgoztak a FC Porto, az Inter, a Chelsea, a Manchester United és a Real Madrid csapatánál is. Halálhírét a Real Madrid jelentette be csütörtökön.

A Manchester Uniteddel Európa-ligát és angol Ligakupát nyert Silvino Louro (b) hosszú éveken át volt José Mourinho segítője

Gyászol a Manchester United és a Real Madrid is

A portugál szakember 23 éves edzői pályafutása alatt 23 trófeát nyert: többek között kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, háromszor a Premier League-et, emellett olasz és spanyol bajnok is lett, illetve Európa-liga- és UEFA-kupa-győztes.

A kezei alatt olyan világklasszis kapusok fejlődtek az elmúlt évtizedek során mint Júlio Cesar, Francesco Toldo, Iker Casillas, Sergio Romero, vagy David de Gea. A Machester United korábbi spanyol kapusa egy rövid, de annál megrendítőbb üzenettel búcsúzott egykori edzőjétől: „Nyugodj békében” – írta De Gea Instagram-sztoriban, amihez egy közös képet is megosztott.