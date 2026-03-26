A magyar szövetség csütörtökön honlapján írta meg, hogy a 71-szeres válogatott Mantalosz bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól.

Petrosz Mantalosz a válogatottban nem lép többet pályára, az AEK Athénban viszont még folytatja

Mantalosz Athénban még folytatja

A 34 éves középpályás 2014-ben mutatkozott be a görög válogatottban, és kétszer játszott a magyar együttes ellen. Klubszinten ugyanakkor továbbra is folytatja pályafutását az AEK Athén játékosaként, amelyet 2014 óta erősít.

A görög válogatott pénteken, négy nappal a budapesti fellépése előtt Paraguayjal mérkőzik meg felkészülési találkozón.

Két felkészülési találkozót játszunk, két különböző stílust, de magas szintet képviselő csapat ellen. Mivel négy hónapja nem volt mérkőzésünk, ez a két találkozó kiváló felmérő lesz számunkra

– idézte az MLSZ honlapja Ivan Jovanovic szövetségi kapitányt.

A szakvezető két újoncot is meghívott keretébe: a kapus Antonisz Cifciszt és a Panathinaikosz középpályását, Szotirisz Konturiszt.

A Magyarország–Görögország találkozó 19 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

A görög válogatott kerete:

kapusok: Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Krisztosz Mandasz (Bournemouth), Konsztantinosz Colakisz (Olympiakosz), Antonisz Cifcisz (PAOK)

mezőnyjátékosok: Konsztantinosz Mavropanosz (West Ham United), Pantelisz Hadzidiakosz (FC Köbenhavn), Panajotisz Recosz (Olympiakosz), Konsztantinosz Kulierakisz (Wolfsburg), Lazarosz Rota (AEK), Georgiosz Vagianidisz (Sporting CP), Dimitrisz Janulisz (Augsburg), Kosztasz Cimikasz (Roma), Szotirisz Konturisz (Panathinaikosz), Krisztosz Zafeirisz (PAOK), Nectariosz Triantisz (Minnesota United), Dimitriosz Kurbelisz (Al-Halidzs), Krisztosz Muzakitisz (Olympiakosz), Konsztantinosz Karecasz (Genk), Hrisztosz Colisz (FC Bruges), Georgiosz Maszurasz (Al-Halidzs), Janisz Konsztanteliasz (PAOK), Anasztasziosz Bakaszetasz (Panathinaikosz), Vanegelisz Pavlidisz (Benfica), Anasztasziosz Duvikasz (Como), Andreas Tetteh (Panathinaikosz).