A szakember a Bildnek beszélt a 40. születésnapját pénteken ünneplő kapusról. „A teljesítményét, a Bayern Münchennél és a válogatottnál betöltött fontos szerepét, valamint az elért eredményeit tekintve a posztján Messivel és Ronaldóval egyenrangúnak látom” – fogalmazott Magath. A 2014-ben világbajnok Manuel Neuer jövője egyelőre bizonytalan a bajoroknál, kérdéses, hogy meghosszabbítja-e a szerződését vagy befejezi a pályafutását. Erről a hírek szerint az év második negyedévében születhet döntés.

Manuel Neuer nagy dicséretet kapott Felix Magath-tól

Manuel Neuer Lionel Messi és Cristiano Ronaldo szintjén?

„Az én csapatomban még három évig védene” – mondta Magath, aki 2009 és 2011 között a Schalke 04 együttesénél volt a Gelsenkirchenben született kapus trénere. Szerinte a játékos már akkor nagyon profi volt és az állóképességi teszteken mindig elöl futott.

„Ez egyáltalán nem jellemző egy kapusra, és azt mutatja, hogy nagyon szereti a futballt és mindent megtesz, hogy kihozza magából a legjobbat”

– nyilatkozott a 72 éves Magath, aki abba a szűkkörű klubba tartozik, amelynek tagjai játékosként és edzőként is nyertek német bajnokságot.

Szerinte a nagyjából 30 millió eurós átigazolási díj, amelyet a Bayern 2011-ben fizetett Neuerért, ajándék volt a münchenieknek.

„A Bayern München 15 évre világklasszis kapust kapott. A mai piacon Manuel, akkori csúcsformájában, minden bizonnyal körülbelül 150 millió eurót érne!” – idézte az MTI Magath szavait.

Felix Magath a Schalke csapatánál volt Manuel Neuer edzője

Manuel Neuer még ma is a világ legjobb kapusai közé tartozik?

Magath úgy gondolja, hogy Neuer még ma is a világ legjobb kapusai közé tartozik.

„Talán az évek alatt veszített valamit a gyorsaságából és az ugrásokhoz szükséges erejéből, de még mindig top kapus, olyan minőséggel, gondolkodási képességgel, ami nem kopik meg az idővel” – fogalmazott.

A szakember az javasolja volt játékosának, aki az utóbbi években többször is sérüléssel küzdött, hogy még ne hagyja abba a pályafutását, és amíg lehet, használja ki a képességeit.

A válogatottságot már lemondó Manuel Neuer 124-szer lépett pályára a Nationalelfben,

a Bayernnel egyformán kétszer nyert Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot és Európai Szuperkupát, emellett 12 bajnoki cím, öt Német Kupa-győzelem és hét Német Szuperkupa-győzelem részese is volt.