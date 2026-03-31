Diego Maradona egykori otthonát népkonyhává alakították át. Maradona egykori házát a Buenos Aires peremén található szegénynegyedben, Villa Fioritóban most arra használják, hogy a rászorulóknak élelmiszert adjanak.

Az ingatlan már nem a világbajnok családjának tulajdona, de a homlokzaton még mindig látható egy falfestmény, amely Maradonát ábrázolja az „Isten háza” felirattal, és a házat 2021-ben történelmi emlékhellyé nyilvánították.

A jelenlegi tulajdonos a földes udvart egy önkéntesekből álló csoportnak adta kölcsön, hogy népkonyhát alakítsanak ki. Az egész Argentínát sújtó pénzügyi nehézségek miatt a helyiek tömegesen járnak ide ételért.

"Maradona"



Porque la casa de Diego Maradona en Villa Fiorito ahora funciona como un comedor comunitario, según informó la agencia Reuters. pic.twitter.com/0T1rzCao3p — Un poco de Tendencias (@UnPocoTende) March 31, 2026

Leonardo Fabian Alvarez, a rögtönzött népkonyhát működtető lelkész a Reutersnek azt mondta, 300 százalékkal nőtt az étel iránti igény. „Az emberek elvesztették a munkájukat, és szégyenkezve állnak sorba, hogy ételt és bármit átvegyenek, amit adni tudunk. Ilyesmi korábban soha nem történt velünk.”

Maradona kábítószer-függőséggel és egészségügyi problémákkal küzdött, mielőtt szívrohamban meghalt. Pályafutása során olyan csapatoknál játszott, mint a Boca Juniors, a Barcelona és a Napoli. Utóbbi klub át is nevezte stadionját Diego Armando Maradona Stadionra, tisztelegve a legenda előtt. Maradona edzőként is dolgozott, és két éven át vezette hazája válogatottját, irányításával Argentína bejutott a 2010-es világbajnokság negyeddöntőjébe.