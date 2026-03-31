Diego Maradona gyermekkori otthona megdöbbentő átalakuláson ment keresztül. Egészen pontosan népkonyhaként üzemel az argentin legenda korábbi lakhelye. Diego Maradona tragikus módon, 60 éves korában hunyt el 2020 novemberében.

Diego Maradona egykori otthonát népkonyhává alakították át. Maradona egykori házát a Buenos Aires peremén található szegénynegyedben, Villa Fioritóban most arra használják, hogy a rászorulóknak élelmiszert adjanak.

Diego Maradona korábbi otthonára nem lehet ráismerni
Fotó: - / AFP

Diego Maradona háza ma már nem emlékeztet a régi időkre

Az ingatlan már nem a világbajnok családjának tulajdona, de a homlokzaton még mindig látható egy falfestmény, amely Maradonát ábrázolja az „Isten háza” felirattal, és a házat 2021-ben történelmi emlékhellyé nyilvánították.

A jelenlegi tulajdonos a földes udvart egy önkéntesekből álló csoportnak adta kölcsön, hogy népkonyhát alakítsanak ki. Az egész Argentínát sújtó pénzügyi nehézségek miatt a helyiek tömegesen járnak ide ételért.

Így néz ki most Maradona gyerekkori otthona:

Leonardo Fabian Alvarez, a rögtönzött népkonyhát működtető lelkész a Reutersnek azt mondta, 300 százalékkal nőtt az étel iránti igény. „Az emberek elvesztették a munkájukat, és szégyenkezve állnak sorba, hogy ételt és bármit átvegyenek, amit adni tudunk. Ilyesmi korábban soha nem történt velünk.”

Maradona kábítószer-függőséggel és egészségügyi problémákkal küzdött, mielőtt szívrohamban meghalt. Pályafutása során olyan csapatoknál játszott, mint a Boca Juniors, a Barcelona és a Napoli. Utóbbi klub át is nevezte stadionját Diego Armando Maradona Stadionra, tisztelegve a legenda előtt. Maradona edzőként is dolgozott, és két éven át vezette hazája válogatottját, irányításával Argentína bejutott a 2010-es világbajnokság negyeddöntőjébe.

