A történet a válogatott szünet előtt indult, amikor Arne Slot jelezte: szeretné, ha játékosai – köztük Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – nem játszanának végig két mérkőzést. A Liverpool vezetőedzője ezzel gyakorlatilag azt kérte, hogy a válogatottak edzői, így Marco Rossi is, kíméljék a futballistáit.

Örülhet a Liverpool edzője: Marco Rossi a hajrában lecserélte Szoboszlai Dominikot

A magyar kapitány erre már a meccs előtt reagált: tiszteletben tartja Slot munkáját, de nem fogad el külső tanácsokat: „Nem az én dolgom megmondani, hogy Slot hogyan használja Szoboszlait. Ahogy neki sem az, hogy én hogyan használom a játékosaimat.” Azaz, Rossi zt is hozzátette, hogy ő sem szól bele, a holland edző hogyan használja Szoboszlait – még akkor sem, ha lenne róla véleménye. Innen indult az a pengeváltás, amely az angol médiát is elérte.

Marco Rossi szombat este már nem visszaszólt, hanem tisztázott

A szlovénok elleni 1–0-s győzelem után Rossi már nem odaszúrt, hanem egyértelműen lezárta az ügyet:

„Olvastam egy baromságot… Nem gondolhatják, hogy annyira arrogáns lennék, hogy egy Premier League-edzőhöz hasonlítsam magam. Slot egy topklub edzője, én senki vagyok mellette. Nincs közöttünk semmilyen vita.”

A kapitány hangsúlyozta: nincs konfliktus, de a magyar válogatott is tiszteletet érdemel. A meccsen végül Szoboszlai és Kerkez sem játszotta végig a találkozót.

Liverpoolban egyszerre védték és kritizálták

A nyilatkozat gyorsan megjelent a Liverpool-szurkolók fórumain, ahol több tucat kommentben kezdték elemezni Rossi szavait.

Sokan egyértelműen megvédték: szerintük semmi ésszerűtlent nem mondott, csak túl lett tolva a történet. Többen azt emelték ki, hogy kifejezetten alázatos volt, és nem próbálta egy szintre helyezni magát Slottal.

Mások viszont a stíluson akadtak fenn. A „senki vagyok” megfogalmazást többen furcsának tartották, és volt, aki szerint ez inkább a fordítás miatt hangzik szokatlanul.

Akadtak kritikus hangok is: egyesek úgy látták, Rossi már inkább visszavett, és a nyilatkozata inkább a feszültség elsimításáról szólt, mint újabb kiállásról.

A vita túlnőtt a két edzőn

A kommentfolyam egy ponton túl már nem is csak Rossiról szólt. Többen a klub és a válogatott közötti konfliktusról kezdtek beszélni, és arról, hogy ki dönt a játékosok terheléséről.