Mint ismert, szombaton Izrael az Egyesült Államokkal közösen katonai támadást indított Irán ellen, a Közel-Keleten kirobbant háborúnak pedig magyar érintettjei is vannak. A magyar úszóválogatott egy része Ománban ragadt, ami pedig a labdarúgást illeti, mindkét ország bajnokságában szerepel magyar játékos. Hétfőn azonban megérkezett a megnyugtató hír, miszerint Gera Dániel, az iráni Perszepolisz válogatott futballistája vasárnap este elhagyta az országot.

Gera Dániel hamarosan Budapestre érkezik

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Gera Dániel biztonságban van

Ivan Rados, az egykori diósgyőri alapember ügynöke egy korábbi nyilatkozatában elárulta, hogy Gera egy teheráni szállodában várta a fejleményeket, a Mandiner megkeresésére pedig ismét nyilatkozott ügyfele hogylétéről és hollétéről.

Az első és legfontosabb, hogy Dani biztonságban van. Tegnap, azaz vasárnap este elhagyta az országot, most Törökországban, az iráni határhoz közeli Van városában várja az isztambuli csatlakozást, onnan pedig hazarepül – ha minden jól megy, hétfő este hét óra körül lesz Budapesten

– mondta Rados, aki Gera jövőjéről is beszélt, bár az ajatolla halála után „ez most nyilván sokadlagos.” Mint ismert, az iráni vezető halála miatt negyvennapos gyászt hirdettek az országban, ez idő alatt semmiről sem születik érdemi döntés, értelemszerűen az ottani labdarúgó-bajnokság helyzetéről sem.

Gera Dániel 2024-ben debütált a válogatottban

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

„Dani jelenleg érvényes szerződéssel rendelkezik a Perszepolisszal, ezt egyoldalúan nem tudjuk felbontani, úgy sem, hogy most épp szünetel a bajnokság. Mindenekelőtt meg kell várni, hogy leteljen ez a negyven nap, utána talán többet tudunk majd” – tette hozzá. A 30 éves jobbhátvéd 2022 és 2025 között 99 alkalommal lépett pályára Diósgyőrben, előtte több magyar csapatot is megjárt.

Ivan Rados az Izraelban légióskodó Koszta Márk ügynöke is, a Hapoel Petah Tikva játékosáról annyit közölt, hogy folyamatosan tartja vele a kapcsolatot, a helyzete pedig annyival „szerencsésebb”, hogy az iráni válaszcsapások elsősorban katonai objektumokat érintenek, a civil lakosság biztonságos óvóhelyeken várja a fejleményeket.