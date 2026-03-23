A Magyar Labdarúgó Szövetség a közelmúltban bemutatta a válogatott új idegenbeli mezét. Az új szeretést vasárnap mutatták be, az eseményen többek között jelen volt Marco Rossi szövetségi kapitány is.

Marco Rossi stabilitást adna a védelemnek

Magyarország úgy zárta a világbajnok selejtezőket, hogy egyedül Örményországtól nem kapott gólt. Marco Rossi szeretne javítani csapata védekezésén, erre pedig a soron következő felkészülési találkozók remek alkalmat kínálnak.

„Nekem személy szerint az a legfontosabb feladatom, hogy stabilitást adjak a csapat védekezésének, egészen konkrétan a védelemnek” – vélekedett a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A legfőbb célunk az lesz ezen a két mérkőzésen, hogy ne kapjunk gólt. Emellett természetesen szeretnénk látványosan futballozni, hiszen hazai pályán játszunk majd.”

Rossi arról is beszélt, hogy szeretnék kiszolgálni a szurkolókat, és jó teljesítménnyel kárpótolnák a Puskás Arénába kilátogatókat. Valamint szót ejtett az új kerettagokról is.

„Ami az új kerettagokat illeti, nagyon jól teljesítenek a klubcsapataikban, de a válogatott mérkőzések teljesen másak, az edzéseken megnézzük, hogy mire képesek. Ha minden jól alakul, az a terv, hogy pályára is lépjenek. A rendezvény fantasztikus, mindig elmondom, hogy a válogatott szurkolók elképesztőek. Mindig telt ház előtt játszunk, fantasztikus a hangulat, szeretnénk valamit visszaadni nekik a teljesítményünkkel” – fogalmazott a kapitány.

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton, március 28-án Szlovénia ellen játssza első mérkőzését 2026-ban. Három nappal később pedig Görögország érkezik a Puskás Arénába.