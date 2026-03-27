Két felkészülési mérkőzést játszik a márciusban a magyar labdarúgó-válogatott, Marco Rossi együttese kétszer lép pályára a Puskás Arénában, szombaton Szlovénia, március 31-én pedig Görögország ellen. Az olasz szövetségi kapitány három újoncot is meghívott a keretbe, majd nem sokkal később Nego Loic, Styles Callum és Szűcs Kornél sérülései miatt változtatásokat kellett eszközölnie.

Marco Rossi a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Telkiben tartott sajtótájékoztató elején ráadásul kiderült, hogy Varga Barnabás bokasérülése nem jött rendben, ezért elhagyta az edzőtábort, helyette Orbán Willi került be a csapatba.

Marco Rossi előtt Schäfer András beszélt az írek elleni vb-selejtezőről

„Megrázó vereség volt, szomorú nap számunka, és azt gondolom a magyar labdarúgás számára is. Muszáj ezeken átlendülni, tanulni a hibáinkból” − kezdte a pénteki sajtótájékoztatót az Union Berlin magyar válogatott játékosa, majd kijelentette, hogy a jövőbe kell tekinteni, vagyis nem szabadna többet foglalkozni az Írország elleni vereséggel.

Fejben frissebb vagyok, testileg is többet tudtam pihenni. Jobban szeretek úgy megérkezni a válogatottba, hogy friss vagyok, viszont az elmúlt két hét kiesett, de ennek ellenére is szeretnék jó teljesítményt nyújtani a következő két felkészülési mérkőzésen. Az edzések keménysége ellenére fejben frissebb vagyok.

Schäfer András szintén pályára léphet

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi a szlovénok ismertetésével kezdte

„Ez lesz az első meccse a szlovénok új szövetségi kapitányának, ezért nem tudjuk, hogy az ellenfél hogyan fog felállni, de jelenleg nem is ez a legfontosabb. Ellenfelünk szilárd védelemmel rendelkezik, gyors szélsőik vannak, nehéz mérkőzésre van kilátás. Tiszta lappal indulunk neki az évnek, ezért nagyon fontos a jó kezdés. Sok a hiányzónk, a kihirdetett keretből nyolc játékosra nem számíthatok, remélem, újabb kerettagok már nem esnek ki a mérkőzésig” − fogalmazott Rossi, akinek Varga Barnabás személyében egy újabb alapembere dőlt ki.

Orban Willi is csatlakozott a szlovénok és a görögök elleni mérkőzésekre készülő férfi A-válogatott keretéhez, Varga Barnabás azonban elhagyta az edzőtábort, miután kiderült, hogy a bokasérülése nem fog rendbe jönni az edzőtábor végéig.#HUNSVN #HUNGRE #csakegyutt #magyarok — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 27, 2026

Bővebben hamarosan!

A Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzés 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában, míg a görögök elleni találkozó 19 órától, kedden.