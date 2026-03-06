A posztot 2022 szeptemberétől betöltő Walid Regragui a csütörtök esti sajtótájékoztatón azt mondta: úgy látja, a világbajnoksághoz közeledve új impulzusra van szüksége a marokkói válogatottnak. Egyúttal hangoztatta: búcsúja nem lemondás, azzal, hogy átadja a helyét, a csapat fejlődését szeretné segíteni.

Walid Regragui távozik a marokkói válogatott éléről

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

A marokkói válogatott az ő irányításával volt elődöntős a 2022-es katari vb-n, nagy bravúrt elérve, az afrikai válogatottak közül elsőként jutott el a legjobb négyig. Érdekesség, hogy

Regragui akkor is beugróként érkezett: mindössze 81 nappal a katari torna előtt vette át az irányítást Vahid Halilhodžićtól, és írt történelmet.

Úgy tűnik, Marokkóban hagyománnyá válik a rajt előtti kapitánycsere.

A hazai ezüst lett a marokkói kapitány veszte?

Marokkó januárban a döntőig menetelt a hazai kontinensviadalon, de ott hosszabbítás után 1-0-ra kikapott Szenegáltól. Éppen emiatt bírálták a kapitányt az utóbbi időben, mivel a közvélemény és a szövetség is kudarcként élte meg, hogy hazai pályán nem sikerült felülni Afrika trónjára, hiába tartották a keretet papíron a legerősebbnek.

Regragui utódja tavaly októberben megnyerte a marokkói együttessel az U20-as világbajnokságot. Ouahbi kinevezése mellett szólt, hogy kiváló kapcsolatot ápol a keret fiatal sztárjaival, akiket ő épített be az utánpótlásban.

Új szerepkörében – amint azt rögtön jelezte – nem az a feladata, hogy új alapokat rakjon le, hanem hogy fenntartsa a csapat versenyképességét.

Mélyvíz a brazilok ellen

Marokkó a június 11-én kezdődő amerikai, mexikói és kanadai közös rendezésű vb-n a brazil, a skót és a haiti válogatottal szerepel egy csoportban. A sorsolás pikantériája, hogy a brazilok elleni nyitómeccsen Ouahbinak rögtön a legmagasabb szinten kell bizonyítania, hogy képes megismételni elődje katari menetelését.

A vb mérkőzéseit az M4 Sport élőben közvetíti.