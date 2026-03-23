A korábbi Bayern München-védő, Martin Demichelis alig mutatkozott be új csapatánál, máris komoly hullámvölgybe került.

Martin Demichelis nekiesett az újságíróknak

Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Mi a baj Martin Demichelis csapatánál?

A remek rajt elmaradt: a Mallorca kétgólos előnyt herdált el az CA Osasuna ellen, majd egy győzelem az RCD Espanyol ellen némi reményt adott, de ezt újabb pofon követte. Az Elche elleni 2-1-es vereség különösen fájó volt, hiszen a Mallorca ismét vezetést szerzett, mégsem tudta megtartani azt. Ez pedig komoly visszalépést jelent a bennmaradásért vívott harcban.

A kudarc láthatóan megviselte Demichelist, aki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elvesztette a türelmét. Amikor Juanmi Sánchez, a Fibwi rádió riportere az öltözői hangulatról kérdezte, az argentin tréner ingerülten reagált:

Törődj a saját dolgoddal!”

Később ugyan részletesebben is kifejtette álláspontját, de nem vett vissza a kemény hangnemből: szerinte teljesen egyértelmű, milyen a hangulat egy ilyen vereség után – nincs zene, nincs ünneplés.

Egyenes ember vagyok, és a szemedbe mondom: te foglalkozz a saját ügyeiddel, én az enyémekkel”

– fogalmazott.

A háttérben egy állítólagos kiszivárogtatás állhat. A tréner szerint a kérdező újságíró még a meccs előtt kapcsolatba lépett egy Mallorca-játékossal, és azt írta neki, hogy nem lesz a kezdőcsapatban. Hogy pontosan kiről van szó, nem derült ki, de Demichelis árulásként élte meg a történteket.

„Még a segítőim sem ismerték a kezdőt, csak közvetlenül a meccs előtt mondtam el az öltözőben” – hangsúlyozta. Hozzátette: elfogadhatatlannak tartja, hogy valaki ilyen információkkal keresse meg a játékosait, mert ezzel bizonytalanságot kelt bennük.

A pályán sem működött minden: a Mallorca ugyan lendületesen kezdett és vezetést szerzett, de később teljesen szétesett a játéka. A cserék sem hozták meg a várt fordulatot. A válogatott szünet után pedig nem kisebb ellenfél érkezik a Son Moix stadionba, mint a Real Madrid. Demichelis számára ez újabb komoly próbatétel lesz – nemcsak szakmailag, hanem mentálisan is, hiszen már az első hetekben komoly nyomás nehezedik rá.