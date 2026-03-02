Live
A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

A skót élvonal csúcsrangadója, a Rangers-Celtic meccs feszült pillanatokkal ért véget, a lefújást követően egymásnak ugrottak a két csapat futballistái. A verekedést a vendégek 74 éves vezetőedzője, Martin O'Neill akadályozta meg, aki sikeresen lecsillapította a balhézó játékosokat.

A két glasgow-i sztárcsapat rangadója 2-2-es döntetlennel ért véget, a Celtic kétgólos hátrányból felállva a 91. percben egyenlített. A lefújást követően aztán elszabadultak az indulatok, a játékosok dulakodni kezdtek egymással a pályán, ám rövidesen ott termett a vendégek edzője, Martin O'Neill, hogy elejét vegye a komolyabb balhé kirobbanásának.

74 évesen sem riad vissza a konfliktustól Martin O'Neill
Fotó: TOM WELLER / DPA

A 74 éves Martin O'Neill fogta vissza a dühöngő sztárokat

A Celtic veterán trénere nem volt szívbajos, a dulakodó focisták közé állt, és szétválasztotta őket egymástól, majd az indulatok rövidesen csillapodni kezdtek. Az interneten futótűzként kezdett el terjedni a felvétel, melyen a békéltető szerepét sikeresen magára öltő 74 éves szakember rendet tesz a renitens játékosok között.

2-0-s hátrányból álltunk fel, szívvel-lélekkel küzdöttünk, és továbbra is azon dolgozunk, hogy megpróbáljuk megvédeni a bajnoki címet. 

Ez a szezon borzasztóan kemény, de megyünk tovább” – mondta az északír edző, aki éppen a rangadó napján ünnepelte 74. születésnapját.

A címvédő Celtic csupán a harmadik helyen áll a skót bajnokságban az éllovas Hearts és a második Rangers mögött, de egy meccsel kevesebbet játszott riválisainál.

Pályafutása során O'Neill számtalan csapatot irányított, többek között az Aston Villa, a Nottingham Forest és a Leicester City edzője is volt, de az ír válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott.

