Komoly bajba kerülhet a világ egyik legjobb kapusa! Az argentin világbajnok Emiliano Martínez megsértette az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) szerencsejátékra vonatkozó szabályait.

Emiliano Martínez, az Aston Villa kapusa megsértette az angol szövetség szabályait, amelyek a fogadócégek népszerűsítésére vonatkoznak.

Emiliano Martínez a 2022-es vb-győzelem óta nemzeti hős Argentínában
Emiliano Martínez a 2022-es vb-győzelem óta nemzeti hős Argentínában 
Fotó: Franck Fife/AFP

A The Athletic azt írja, hogy a világbajnok argentin kapus több mint másfél éve nagykövete a hazájában működő bplay nevű sportfogadási oldalnak. 

Emiliano Martínez újabb botrányt csinált?

Azt írják, hogy bplay honlapján 2024 júniusában megjelent bejegyzés, amelyben nagykövetként mutatják be Martínezt, ráadásul a 33 éves kapus egy reklámban is népszerűsíti a sportfogadási oldalt. 

A 2025 októberében indított reklámkampányban az argentin kapus és a testvére, a profi autóversenyzőként tevékenykedő Alejandro Martínez egymás felszerelését viselve jelennek meg. A bplay szerint ez azt szimbolizálta, hogy „a sport még azokat is össze tudja kötni, akik különböző utakat járnak”.

Az online sportfogadási és kaszinóplatformot 2020-ban alapították, Argentínában szabályozott szolgáltatóként működik, melynek reklámozásában Emiliano Martínez kiemelt szerepet kap.

Aston Villa's Argentinian goalkeeper #23 Emiliano Martínez applauds fans on the pitch after the English Premier League football match between Arsenal and Aston Villa at the Emirates Stadium in London on December 30, 2025. Arsenal won the game 4-1. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Emiliano Martínez komoly büntetést kaphat 
Fotó: Ben Stansall/AFP

Az argentin kapus azért kerülhet bajba, mert az FA szabályzata szerint az Angliában játszó profi labdarúgóknak szigorúan tilos személyesen népszerűsíteni, reklámozni vagy támogatni olyan fogadási tevékenységet, amelyben nekik maguknak tilos részt venniük. Ezek a szabályok egyébként szigorúan tiltják, hogy a játékosok fogadjanak olyan versenysorozatok mérkőzéseire, amelyekben játszanak, vagy amelyekre befolyásuk lehet.

A dél-amerikai és az európai versenysorozatok mellett a bplay oddsokat kínál a Premier League, az FA-kupa és az Európa-liga mérkőzéseire is – ez három abból a négy sorozatból, amelyben az Aston Villa és Emiliano Martínez az idei szezonban szerepelt.

A The Athletic megkereste az ügyben az FA-t, az angol szövetség közölte, hogy tudnak az esetről, azonban az Aston Villa és Martínez képviselői, valamint a bplay sem reagáltak még a megkeresésekre.

2019-ben történt már hasonló eset a Premier League-ben. Akkor Yerry Minát, az Everton védőjét 10 ezer font pénzbírsággal sújtották, miután szerepelt egy televíziós reklámban a kolumbiai fogadóiroda, a Betjuego népszerűsítésére. 

Martínez esetében külön érdekesség, hogy az Aston Villa jelenlegi mezszponzora a Betano, egy brit sportfogadási és szerencsejáték-oldal. A birminghami klub a 2024/25-ös szezon előtt kötött kétéves szerződést a sportfogadási honlappal, amely idén nyáron jár le. Pont az előtt, hogy a Premier League új szabályai életbe lépnek, amelyek a 2026/27-es szezontól megtiltják a csapatoknak, hogy mezük elején szerencsejáték-szponzorok szerepeljenek.

