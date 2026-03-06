Emiliano Martínez, az Aston Villa kapusa megsértette az angol szövetség szabályait, amelyek a fogadócégek népszerűsítésére vonatkoznak.

Emiliano Martínez a 2022-es vb-győzelem óta nemzeti hős Argentínában

Fotó: Franck Fife/AFP

A The Athletic azt írja, hogy a világbajnok argentin kapus több mint másfél éve nagykövete a hazájában működő bplay nevű sportfogadási oldalnak.

Emiliano Martínez újabb botrányt csinált?

Azt írják, hogy bplay honlapján 2024 júniusában megjelent bejegyzés, amelyben nagykövetként mutatják be Martínezt, ráadásul a 33 éves kapus egy reklámban is népszerűsíti a sportfogadási oldalt.

A 2025 októberében indított reklámkampányban az argentin kapus és a testvére, a profi autóversenyzőként tevékenykedő Alejandro Martínez egymás felszerelését viselve jelennek meg. A bplay szerint ez azt szimbolizálta, hogy „a sport még azokat is össze tudja kötni, akik különböző utakat járnak”.

Az online sportfogadási és kaszinóplatformot 2020-ban alapították, Argentínában szabályozott szolgáltatóként működik, melynek reklámozásában Emiliano Martínez kiemelt szerepet kap.

Emiliano Martínez komoly büntetést kaphat

Fotó: Ben Stansall/AFP

Az argentin kapus azért kerülhet bajba, mert az FA szabályzata szerint az Angliában játszó profi labdarúgóknak szigorúan tilos személyesen népszerűsíteni, reklámozni vagy támogatni olyan fogadási tevékenységet, amelyben nekik maguknak tilos részt venniük. Ezek a szabályok egyébként szigorúan tiltják, hogy a játékosok fogadjanak olyan versenysorozatok mérkőzéseire, amelyekben játszanak, vagy amelyekre befolyásuk lehet.

A dél-amerikai és az európai versenysorozatok mellett a bplay oddsokat kínál a Premier League, az FA-kupa és az Európa-liga mérkőzéseire is – ez három abból a négy sorozatból, amelyben az Aston Villa és Emiliano Martínez az idei szezonban szerepelt.

A The Athletic megkereste az ügyben az FA-t, az angol szövetség közölte, hogy tudnak az esetről, azonban az Aston Villa és Martínez képviselői, valamint a bplay sem reagáltak még a megkeresésekre.

2019-ben történt már hasonló eset a Premier League-ben. Akkor Yerry Minát, az Everton védőjét 10 ezer font pénzbírsággal sújtották, miután szerepelt egy televíziós reklámban a kolumbiai fogadóiroda, a Betjuego népszerűsítésére.