A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerdai játéknapján a Real Madrid a Manchester Cityt fogadja a párharc odavágóján. A spanyolok nehéz helyzetből várják a találkozót, hiszen több kulcsemberük is sérülésből lábadozik, és ez Kylian Mbappé helyzetére is igaz. A francia támadó még decemberben szenvedte el első térdsérülését, az orvosi stáb azóta figyelte az állapotát, viszont a probléma nem szűnt meg.

Kylian Mbappé sérülése súlyosabb lehet

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mbappé Párizsban kezeltette magát

A francia sztárjátékos állítólag nem volt teljesen elégedett a Real Madridnál kapott kezelésekkel, ezért Párizsba utazott, hogy ott kezeltesse magát. A helyzetet nehezítette, hogy a felek között nézeteltérés alakulhatott ki, hiszen Mbappé és a stábja attól is tartott, hogy a világbajnoki részvétele is veszélybe kerülhetett.

Fabrizio Romano, az ismert olasz transzferguru viszont hétfőn megírta, hogy a francia válogatott támadó ismét a csapattal edzett, viszont a Manchester City elleni odavágón még biztosan nem léphet pályára. A hiányzók között szerepel még Jude Bellingham, Éder Militao, David Alaba, Dani Ceballos, Rodrygo és a nemrégiben megsérült Álvaro Carreras.

A Marca című lapnál úgy gondolják, hogy Mbappé biztosan nem lép pályára szerda este, viszont a soron következő La Liga-fordulóban akár már kaphat pár percet, hogy a BL-nyolcaddöntő visszavágóján már ismést segíteni tudja a csapatát.

Tehát a Real Madrid kilátásai nem túl fényesek, és ezen az sem segít, hogy a spanyol élvonalban sem jönnek a jó eredmények. A madridiak a Celta Vigo elleni drámai győzelem előtt a Getafe, valamint az Osasuna ellen is nulla pontot gyűjtöttek.