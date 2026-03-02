Kylian Mbappé lassan három hónapja küszköd térdproblémákkal, amelyek december 7-én kezdődtek, egy Celta Vigo elleni bajnoki mérkőzésen. A francia csatár akkor sántítva hagyta el a pályát, az ezt követő BL-alapszakasz találkozón pedig a kispadon maradt, s később hiába tért vissza rendszeresen a kezdőcsapatba, a térdfájdalmai mindig előkerültek. A Real Madrid erőssége legutóbb a Benfica elleni visszavágót hagyta ki, a spanyol Marca című lap pedig úgy tudja, hogy nyomós indoka volt rá.

Kylian Mbappé Franciaországba utazott

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Mbappé máshol keres megoldást

A fentebb említett forrás szerint Kylian Mbappé egyáltalán nincs megelégedve a Real Madrid orvosi stábjával, mivel úgy véli, hogy az elmúlt három hónapban nem kapott hatékony megoldást. A Marca úgy értesült, hogy ez a helyzet – amely a játékos visszaeséséhez is vezetett – feldühítette Mbappét, aki így Franciaországban keresett megoldást. A madridiak el is engedték a támadót annak reményében, hogy mielőbb megjavuljon a világbajnok térde, és kezelni tudják a kellemetlenségek kiváltó okát.

Mbappé és a Real Madrid a múlthéten kezdték szüneteltetni az edzéseket, a francia nem is került be a Getafe elleni bajnoki keretbe, viszont reményeik szerint a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében már bevethető lesz. A Marca megjegyzi, hogy az időkeret rendkívül szoros, és sokkal valószínűbb az a forgatókönyv, hogy majd a BL-visszavágón lesz elérhető Mbappé.

🚨 BREAKING: Real Madrid now believe that Kylian Mbappé might be forced to have a knee surgery. @JorgeCPicon pic.twitter.com/4TgmaHiGcr — Madrid Zone (@theMadridZone) March 2, 2026

Mbappé a sérülései ellenére is üzemi mennyiségben termeli a gólokat a 2025-2026-os idény során, eddig 33 tétmérkőzésen 38 alkalommal volt eredményes. Nélküle a Real Madrid eddig hat alkalommal lépett pályára, ezeken a találkozókon pedig négy győzelmet aratott. Ami a naptárat illeti, hétfő este Getafe, pénteken Celta Vigo, majd március 11-én, szerdán jöhet a Manchester City elleni BL-párharc odavágója.