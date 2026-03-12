A többet között Kylian Mbappét, Rodrygót, Jude Bellinghamet és Éder Militaót nélkülöző Real Madrid hőse a triplázó Federico Valverde volt, aki már az első félidőben mesterhármast szerzett. A fordulást követően Vinícius Junior büntetőt rontott, és az eredmény már nem változott, maradt a 3-0. A spanyolok így magabiztos előnnyel várhatják a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő jövő keddi visszavágóját.

Kylian Mbappé nem fogta vissza magát az ünneplésnél

Fotó: Guillermo Martínez/NurPhoto/AFP

Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője szerint csapata teljesítménye nem volt olyan gyenge, mint amit az eredmény mutat: a tréner kiemelte, hogy többször is eljutottak a Real Madrid kapuja elé, de a támadásaik végén hiányzott az utolsó pontos passz. Guardiola elismerte, hogy a hazaiak kontrajátéka végig veszélyt jelentett.

Amikor elveszítjük a labdát és ők gyorsan indulnak, nagyon nehéz megállítani őket. Ha futni tudnak, az mindig problémát jelent

– szögezte le. – Nem sok esélyünk van a továbbjutásra, de meg fogjuk próbálni kiharcolni. A szurkolóinkkal együtt mindent megteszünk – ígérte meg Pep Guardiola, s a Real kihagyott 11-esére utalva fanyarul jegyezte meg: a 0-3 mégiscsak jobb eredmény, mint a 0-4.

Mbappé a lelátón ünnepelt

A sérülése miatt nem bevethető Mbappé a lelátóról követte az eseményeket, és Valverde góljainál látványosan ünnepelt.