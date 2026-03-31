Az utóbbi időben a Real Madrid kiválósága rendszeresen a figyelem középpontjába került. A csatár még decemberben szenvedett térdsérülést, amit a klub orvosai állítólag félrediagnosztizáltak. Erről maga Kylian Mbappé is szót ejtett, majd később, a válogatott meccsének kellős közepén állt össze közös fotóra egy szurkolóval. A válogatott szünet még zajlik, Mbappé pedig az öltözőből osztott meg egy olyan videót, ami vírusként terjedt az interneten.

Mbappé az NBA-ben is kipróbálná magát

A Real Madrid csillaga a most futó idényben, minden sorozatot figyelembe véve 35 meccsen már 38 gólnál jár. Mbappé 2889 perc alatt hozta össze ezt a góltermést, és bátran kijelenthető, joggal pályázik arra, hogy a 2024/2025-ös szezon után, most is ő nyerje az Aranycipőt.

Mbappé most azonban egy egészen más sportág felé kacsintgat, ahol nem rúgni, hanem dobni kell a labdát. A minap a francia válogatott osztott meg egy videót, amelyen a 27 éves támadó kosárlabdázókat megszégyenítő módon dob be egy labdát a körülbelül 6-7 méterre lévő szemetesládába.

A videót Mbappé megosztotta saját X-csatornáján, és a következőt írta: „10 napos szerződés?”. Majd megjelölte az NBA hivatalos oldalát. Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga profiljának kezelője természetesen újraposztolta a videót, a rajongók pedig számos kommentet írtak.

„Mbappé és Wembanyama együtt a San Antonio Spursben” – írta egy hozzászóló, valaki más a Golden State Warriors színeiben, Stephen Curry oldalán látná szívesen. Egy másik pedig a Los Angeles Lakers mezében képzelné el a labdarúgót.

Mbappé nem nagyravágyó, hiszen nem egy nagy szerződést kért valamelyik csapattól. A 10 napos kontraktus, amit a leírásban említ, egy olyan rövid távú munkaszerződés az NBA-ben, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy pótolják sérült játékosaikat. Vagy adott esetben kockázat nélkül próbálhassanak ki új tehetségeket a szezon során. Időtartama, értelemszerűen tíz napra szól, vagy legalább három lejátszott meccsre.

Terhelésmenedzsment és megnövekedett mérkőzésszám

Mbappé mindig csodálta az NBA-sztárokat, de pontosan tudja, mi a különbség a labdarúgáshoz képest, amikor elfáradnak. A ligában a játékosok terhelésmenedzsment címszóval pihenhetnek, kiülhetnek egyes meccseket. A fociban ez viszont egyszerűen nem lehetséges.