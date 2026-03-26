Kylian Mbappé december 7-én, a Real Madrid Celta Vigo elleni mérkőzésén szenvedett térdsérülést egy ütközés következtében. A francia RMC Sport kedden azt állította – majd több majd sajtóorgánum is átvette a hírt – , hogy a játékos sérülését vizsgálták a klub orvosai, de miután a sértetlen jobb térdéről készült felvételen nem találtak problémát, a 27 éves támadó még három mérkőzésen pályára lépett, mielőtt a hibát észrevették és kijavították.

Kylian Mbappé tagadja, hogy félrediagnosztizálták volna a térdsérülését a Real Madridnál

Három nappal később Mbappé ugyan nem lépett pályára a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ám ezt követően a 2025-ös év hátralévő három meccsét végigjátszotta, és beállította Cristiano Ronaldo klubrekordját az egy naptári éven belül szerzett 59 góllal.

A Real Madrid december 31-én közzétett egy orvosi jelentést, amelyben térdrándulásként írták le a sérülést. Mbappé aztán Párizsba utazott, hogy újabb orvosi véleményt kérjen, majd több mint három hétig nem játszott. Legutóbb az Atlético Madrid elleni bajnokin már huszonhat percet a pályán töltött, s el tudott utazni a francia válogatottal is, amely március 26-án Brazíliával, 29-én Kolumbiával játszik felkészülési meccset az Egyesült Államokban.

Kylian Mbappé védi a Real Madrid orvosait

A Bajnokok Ligája góllövőlistáját jelenleg 13 góllal vezető csatár a brazil válogatott elleni mérkőzés előtt tiszta vizet öntött a pohárba a térdsérülésével kapcsolatos pletykákról.

Nem igaz, hogy rossz térdet vizsgáltak volna meg a klubnál. Talán én is felelős vagyok a kialakult helyzetért, mert ha nincs kommunikáció, akkor mindenki máshogy értelmezi azt, ami valójában van és kihasználja a helyzetet a sajtóban.

A Real Madriddal közösen eddig is világos kommunikációt folytattunk, akár akkor, amikor elkezdtem a rehabilitációmat Madridban, akár akkor, amikor Párizsban voltam, ahová egyébként az orvos, a fizioterapeuta és a klub személyi edzője is elkísért, és együtt dolgoztunk, szóval ezzel nincs probléma. Fontos pontjához értünk a szezonnak. Amikor megsérültem, az emberek kétségbe estek, mert azt hitték, hogy én vagyok az egyetlen megoldás a gólszerzésre, de kiderült, hogy ez nem így van. A csapat jól játszik nélkülem és a legfontosabb a csapat” – mondta Mbappé a sajtótájékoztatóján.