Mély gyászba borult a kolumbiai labdarúgás. Tragikus hirtelenséggel meghalt a mindössze 18 éves Santiago Castrillón, a Millonarios FC fiatal játékosa, miután összeesett egy mérkőzés közben.

Meghalt Santiago Castrillón – mi okozta a focista halálát? 

A klub hivatalos tájékoztatása szerint a szomorú eset március 21-én, szombaton történt, amikor 

a tehetséges futballista az U20-as bajnokság egyik találkozóján, a Santa Fé elleni meccsen rosszul lett, amelynek következtében orvosi vészhelyzet alakult ki a pályán. A csapat egészségügyi stábja azonnal közbeavatkozott, majd a játékost mentővel kórházba szállították.

Castrillónt az intenzív osztályon kezelték, ahol szív- és érrendszeri specialisták mindent megtettek az állapota stabilizálása érdekében. Az orvosok teljes körű ellátásban részesítették, és minden szükséges beavatkozást elvégeztek, ám erőfeszítéseik ellenére a fiatal sportoló másnap, március 22-én életét vesztette.

A klub közleményében megrendülten búcsúzott játékosától: 

Ma megállt a futball”

 – írták, hozzátéve, hogy „a kék szív összetört”, ezzel is érzékeltetve a veszteség súlyát. A Millonarios FC külön kiemelte, hogy Castrillón a csapat „10-ese” volt, akit nemcsak tehetsége, hanem személyisége miatt is mindenki szeretett. Szenvedéllyel, örömmel és teljes odaadással játszotta a játékot, és igazi közösségi emberként volt jelen az öltözőben.

A klub végül részvétét fejezte ki a családnak, sok erőt kívánva a feldolgozáshoz ebben a rendkívül nehéz időszakban.

