Összeesett mérkőzés közben, tragikus hirtelenséggel meghalt a kolumbiai Millonarios FC 18 éves focistája, Santiago Castrillón.

Meghalt Santiago Castrillón – mi okozta a focista halálát?

A klub hivatalos tájékoztatása szerint a szomorú eset március 21-én, szombaton történt, amikor

a tehetséges futballista az U20-as bajnokság egyik találkozóján, a Santa Fé elleni meccsen rosszul lett, amelynek következtében orvosi vészhelyzet alakult ki a pályán. A csapat egészségügyi stábja azonnal közbeavatkozott, majd a játékost mentővel kórházba szállították.

Castrillónt az intenzív osztályon kezelték, ahol szív- és érrendszeri specialisták mindent megtettek az állapota stabilizálása érdekében. Az orvosok teljes körű ellátásban részesítették, és minden szükséges beavatkozást elvégeztek, ám erőfeszítéseik ellenére a fiatal sportoló másnap, március 22-én életét vesztette.

En partido Sub 20 contra Santa Fe, el futbolista Santiago Castrillón de Millonarios se desplomó en pleno juego y fue trasladado a la clínica.



Hoy, los jugadores de Santa Fe se reunieron para orar por la salud de su colega. La vida siempre por encima🫶



pic.twitter.com/smYP2hX1fl — Juez Central (@Juezcentral) March 22, 2026

A klub közleményében megrendülten búcsúzott játékosától:

Ma megállt a futball”

– írták, hozzátéve, hogy „a kék szív összetört”, ezzel is érzékeltetve a veszteség súlyát. A Millonarios FC külön kiemelte, hogy Castrillón a csapat „10-ese” volt, akit nemcsak tehetsége, hanem személyisége miatt is mindenki szeretett. Szenvedéllyel, örömmel és teljes odaadással játszotta a játékot, és igazi közösségi emberként volt jelen az öltözőben.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

A klub végül részvétét fejezte ki a családnak, sok erőt kívánva a feldolgozáshoz ebben a rendkívül nehéz időszakban.