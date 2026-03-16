A török klub – amely jelenleg a másodosztályban szerepel – közleményben tudatta a szomorú hírt, miszerint meghalt Baran Alp Vardar.

Meghalt a török focista, Baran Alp Vardar

Fotó: cumhuriyet

Az egyesület hangsúlyozta, hogy Vardar nemcsak tehetséges futballista volt, hanem kiváló ember is, akit csapattársai iránti hűsége és mindig derűs mosolya tett különlegessé.

A klub szerint a fiatal játékos emléke örökre velük marad:

Baran a személyiségével, csapattársai iránti szeretetével és vidám mosolyával mindig az emlékezetünkben marad. Örökké közösségünk szívében él majd. Felfoghatatlan veszteség, hogy ilyen fiatalon távozott közülünk.”

Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz…



Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın… pic.twitter.com/NeWNo18eNt — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) March 15, 2026

A klub azt is közölte, hogy a futballista temetését vasárnap tartják az isztambuli Beylikdüzü városrészben található Mevlana mecsetben.

Baran Alp Vardar az Istanbulspor saját nevelésű játékosa volt, és nagy jövőt jósoltak neki. A 2023–24-es idényben, amikor csapata még a török élvonalban, a Süper Lig mezőnyében szerepelt, három alkalommal is pályára lépett a felnőttek között.

Először csereként kapott lehetőséget az Alanyaspor és a Sivasspor elleni mérkőzéseken, majd 2024 májusában kezdőként lépett pályára a török futball egyik óriása, a Fenerbahce ellen.

Karrierje azonban hamar megszakadt: a fiatal védőnek rákkezelés miatt félre kellett tennie futballról táplált álmait. Bár sokan reménykedtek a felépülésében, a betegséggel vívott hosszú küzdelem végül tragikus véget ért.

Az Istanbulspor jelenleg a bajnokság 14. helyén áll a 20 csapatos másodosztály tabelláján: 31 mérkőzéséből kilencet nyert meg. A klubnál azonban most minden eredménynél fontosabb a gyász. Baran Alp Vardar mindössze 20 évet élt, de rövid pályafutása és személyisége miatt sokan örökre emlékezni fognak rá.