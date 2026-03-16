A török klub – amely jelenleg a másodosztályban szerepel – közleményben tudatta a szomorú hírt, miszerint meghalt Baran Alp Vardar.
Meghalt a fiatal focista, Baran Alp Vardar
Az egyesület hangsúlyozta, hogy Vardar nemcsak tehetséges futballista volt, hanem kiváló ember is, akit csapattársai iránti hűsége és mindig derűs mosolya tett különlegessé.
A klub szerint a fiatal játékos emléke örökre velük marad:
Baran a személyiségével, csapattársai iránti szeretetével és vidám mosolyával mindig az emlékezetünkben marad. Örökké közösségünk szívében él majd. Felfoghatatlan veszteség, hogy ilyen fiatalon távozott közülünk.”
A klub azt is közölte, hogy a futballista temetését vasárnap tartják az isztambuli Beylikdüzü városrészben található Mevlana mecsetben.
Baran Alp Vardar az Istanbulspor saját nevelésű játékosa volt, és nagy jövőt jósoltak neki. A 2023–24-es idényben, amikor csapata még a török élvonalban, a Süper Lig mezőnyében szerepelt, három alkalommal is pályára lépett a felnőttek között.
Először csereként kapott lehetőséget az Alanyaspor és a Sivasspor elleni mérkőzéseken, majd 2024 májusában kezdőként lépett pályára a török futball egyik óriása, a Fenerbahce ellen.
Karrierje azonban hamar megszakadt: a fiatal védőnek rákkezelés miatt félre kellett tennie futballról táplált álmait. Bár sokan reménykedtek a felépülésében, a betegséggel vívott hosszú küzdelem végül tragikus véget ért.
Az Istanbulspor jelenleg a bajnokság 14. helyén áll a 20 csapatos másodosztály tabelláján: 31 mérkőzéséből kilencet nyert meg. A klubnál azonban most minden eredménynél fontosabb a gyász. Baran Alp Vardar mindössze 20 évet élt, de rövid pályafutása és személyisége miatt sokan örökre emlékezni fognak rá.