Gyászol a török labdarúgás. Mindössze 20 éves korában meghalt Baran Alp Vardar, az Istanbulspor fiatal középhátvédje. A tehetséges játékos hosszú ideje küzdött rákbetegséggel, amely végül sajnos legyőzte őt.

A török klub – amely jelenleg a másodosztályban szerepel – közleményben tudatta a szomorú hírt, miszerint meghalt Baran Alp Vardar.

Meghalt a török focista, Baran Alp Vardar
Fotó: cumhuriyet

Az egyesület hangsúlyozta, hogy Vardar nemcsak tehetséges futballista volt, hanem kiváló ember is, akit csapattársai iránti hűsége és mindig derűs mosolya tett különlegessé.

A klub szerint a fiatal játékos emléke örökre velük marad: 

Baran a személyiségével, csapattársai iránti szeretetével és vidám mosolyával mindig az emlékezetünkben marad. Örökké közösségünk szívében él majd. Felfoghatatlan veszteség, hogy ilyen fiatalon távozott közülünk.”

A klub azt is közölte, hogy a futballista temetését vasárnap tartják az isztambuli Beylikdüzü városrészben található Mevlana mecsetben.

Baran Alp Vardar az Istanbulspor saját nevelésű játékosa volt, és nagy jövőt jósoltak neki. A 2023–24-es idényben, amikor csapata még a török élvonalban, a Süper Lig mezőnyében szerepelt, három alkalommal is pályára lépett a felnőttek között.

Először csereként kapott lehetőséget az Alanyaspor és a Sivasspor elleni mérkőzéseken, majd 2024 májusában kezdőként lépett pályára a török futball egyik óriása, a Fenerbahce ellen.

Karrierje azonban hamar megszakadt: a fiatal védőnek rákkezelés miatt félre kellett tennie futballról táplált álmait. Bár sokan reménykedtek a felépülésében, a betegséggel vívott hosszú küzdelem végül tragikus véget ért.

Az Istanbulspor jelenleg a bajnokság 14. helyén áll a 20 csapatos másodosztály tabelláján: 31 mérkőzéséből kilencet nyert meg. A klubnál azonban most minden eredménynél fontosabb a gyász. Baran Alp Vardar mindössze 20 évet élt, de rövid pályafutása és személyisége miatt sokan örökre emlékezni fognak rá.

 

