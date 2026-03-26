Szörnyű tragédiáról számolt be Graham Carey, akinek a párja, Rachel Borthwick 37 éves korában meghalt.

A jelenleg a Livingston együttesétől kölcsönben a skót másodosztályú Dunfermline Athletic csapatában futballozó középpályás az Instagramon jelentette be a tragikus hírt: mint írta,

Rachel békésen hunyt el Indiában, ahová azért utazott, mert „úgy érezte, az Egyesült Királyságban már nincs számára további kezelési lehetőség”.

Rachel éveken át harcolt a betegséggel: 2021-ben diagnosztizálták mellrákkal, majd 2023-ban kiderült, hogy a rák negyedszer is visszatért. Állapotáról rendszeresen beszámolt több tízezres közösségi média-követőtáborának, és saját történetével másokat is szűrővizsgálatokra szeretett volna ösztönözni.

A család a kezelés finanszírozására közösségi adománygyűjtést is indított, amely több mint 150 ezer fontot gyűjtött össze. Tavaly azonban kiderült, hogy a betegség a tüdejére is átterjedt.

Carey megrendítő sorokkal búcsúzott párjától, külön kiemelve, milyen nehéz volt elmondani közös gyermekeiknek, Jaxonnak és Marlowe-nak a tragédiát.

Nincsenek szavak arra a fájdalomra és szomorúságra, amit akkor érez az ember, amikor el kell magyaráznia a gyermekeinek, hogy a gyönyörű anyukájuk és legjobb barátjuk nem tér haza többé”

– írta.

Hozzátette: „A gyermekeink mindig emlékezni fognak arra, milyen hihetetlenül erős és bátor voltál egészen a végsőkig. Tudom, hogy fentről vigyázol majd rájuk, és utat mutatsz nekik.” A futballista azt is kiemelte, hogy Rachel számára a gyerekei jelentették a legfőbb motivációt a küzdelem során.

A tragédia hírére több klub is együttérzését fejezte ki. Carey korábbi csapata, a Plymouth Argyle közleményében úgy fogalmazott: „Mindenki az Argyle-nál lesújtva értesült Rachel haláláról. Őszinte részvétünket küldjük Graham családjának ebben a szívszorító időszakban.”

A Dunfermline Athletic és a St Johnstone FC szintén részvétét fejezte ki, hangsúlyozva, hogy gondolataik a játékossal és családjával vannak.

Rachel testvére, Sarah is megerősítette a szomorú hírt, és úgy fogalmazott: „szavakkal leírhatatlanul összetört”.