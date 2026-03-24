Meghalt a mindössze 22 éves labdarúgó, Denilson Mena, akit a szülővárosában, a kolumbiai Medellínben lőttek le.

Fotó: X

A helyi beszámolók szerint

a halálos incidens hétfő hajnalban történt. Egy éjszakai szórakozóhelyen kirobbant vita fajult el, amely az utcán folytatódott. A dulakodás közben lövés dördült, Mena pedig a földre esett. Barátai azonnal kórházba szállították, egy sérült nővel együtt, ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség gyilkossági nyomozást indított az ügyben, a helyszínen egy 9 milliméteres lőszerhüvelyt találtak. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

Mena pályafutása során több spanyol klubnál is lehetőséget kapott. A 2023–24-es idényben 19 mérkőzésen lépett pályára a negyedosztályú Marino de Luanco csapatában. Korábban a Sporting Gijón utánpótlásához csatlakozott, ahol az első csapattal is edzhetett, sőt felkészülési mérkőzéseken is szerepelt. Később a CD Tenerife csapatában folytatta, a C-csapat és a tartalékegyüttes tagjaként.

Muere en Medellín el ex del Sporting de Gijón Denilson Mena tras una pelea en una discoteca.

El que fuera defensa en las categorías inferiores rojiblancas y jugador del Marino fue víctima de un ataque con un arma de fuego según medios colombianos. https://t.co/cTmhxiGBMC — FichajesSporting (@FichajesRSG) March 23, 2026

Halálakor klub nélküli volt, ugyanakkor abban reménykedett, hogy hamarosan újraindíthatja karrierjét Európában. Emiatt utazott vissza Kolumbiába is, hogy családjával és barátaival töltse az időt, miközben a jövőjét rendezte.

Egykori képviselete, az Inter Fútbol Colombia korábban így méltatta őt: „Denilson Mena hírei hatalmas örömmel töltenek el minket. Erőfeszítéseinknek és a neves spanyol ügynök, Gelu Rodríguez segítségének köszönhetően

sikerült megszereznünk első profi szerződését a Sporting de Gijónnál. Biztosak vagyunk benne, hogy tehetségével, elhivatottságával és kemény munkájával nagy sikereket érhet el.”

Denilson Mena mindössze 22 évet élt.