Borzasztó dolog történt. Az Oxford United bejelentette, hogy meghalt a 15 éves ifjúsági játékos, miután összeesett a futballpályán.
Az Oxford United bejelentette, hogy a hétvégén elhunyt Amelia Aplin, a klub női utánpótlásának tehetsége. A 15 éves lány a Fulham elleni meccsen lett rosszul, összeesett és meghalt.
Meghalt a fiatal lány
Az Oxford United női csapatának vasárnap kellett volna megmérkőznie a Red Bedforddal, de Amelia tragikus halála miatt elhalasztották a meccset. Ez eset mindenkit megdöbbentett, a klub pedig együttérzését fejezte ki.
„A klub támogatást nyújt Amelia családjának, a játékosoknak, az edzőknek és a stábtagoknak, akiket érintett a tragikus esemény” – írta közleményében a klub.
Az FA Női Nemzeti Liga azt nyilatkozta, hogy mélységesen megrendítette őket a fiatal lány halála, és azt írták, támogatni fogják a klubot ebben a borzasztóan nehéz és szomorú időszakban.
