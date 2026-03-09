Az Oxford United bejelentette, hogy a hétvégén elhunyt Amelia Aplin, a klub női utánpótlásának tehetsége. A 15 éves lány a Fulham elleni meccsen lett rosszul, összeesett és meghalt.

Meghalt a fiatal lány

Az Oxford United női csapatának vasárnap kellett volna megmérkőznie a Red Bedforddal, de Amelia tragikus halála miatt elhalasztották a meccset. Ez eset mindenkit megdöbbentett, a klub pedig együttérzését fejezte ki.

„A klub támogatást nyújt Amelia családjának, a játékosoknak, az edzőknek és a stábtagoknak, akiket érintett a tragikus esemény” – írta közleményében a klub.

The FA Women’s National League is deeply saddened to learn of the passing of Oxford United youth player Amelia Aplin.



Our thoughts are with Amelia’s family, friends and everyone at Oxford United.



We will continue to support the club throughout this incredibly sad time. pic.twitter.com/ggTUX99itZ — FA Women's National League (@FAWNL) March 8, 2026

Az FA Női Nemzeti Liga azt nyilatkozta, hogy mélységesen megrendítette őket a fiatal lány halála, és azt írták, támogatni fogják a klubot ebben a borzasztóan nehéz és szomorú időszakban.