Az Inter Miami hazai pályán játszott 1-1-es döntetlent a Nashville ellen az észak- és közép-amerikai Bajnokok Kupájában, és mivel az első mérkőzés gól nélküli döntetlennel végződött, így a floridai gárda számára véget ért a torna. A visszavágón Lionel Messi jubileumi gólt szerzett, ez volt az argentin klasszis 900. találata pályafutása során.

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi csapata, az Inter Miami számára véget ért az észak- és közép-amerikai Bajnokok Kupája, miután hazai pályán is döntetlent játszott a Nashville FC ellen. Azért lehetett ebből kiesés, mivel ebben a sorozatban az idegenbeli gólok is számítanak, s mivel a Nashville a hazai 0-0 után idegenben végzett 1-1-re, így továbbjutást ünnepelhetett.

Lionel Messi betalált a visszavágón
Lionel Messi betalált a visszavágón
Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hiába Lionel Messi 900. találata

Az Inter Miami gól nélküli döntetlent játszott a párharc odavágóján, így jó esélyekkel várta a második mérkőzést, amelynek hetedik percében máris megszerezte a vezetést. A találatot Lionel Messi jegyezte, akinek ez volt pályafutása 900. gólja, azonban a jubileumi villanás nem ért továbbjutást, hiszen a 74. percben a Nashville egyenlített, és idegenben szerzett góljával pedig kiejtette a Miamit.

Egyetlen labdarúgó előzi meg Messit

A nyolcszoros aranylabdás klasszis 38 évesen és 9 hónaposan lőtte meg a 900. gólját, és ehhez 1142 tétmérkőzés kellett neki. Ebben a rangsorban csak az Al-Nassr portugál támadója, Cristiano Ronaldo előzi be a maga 965 találatával, míg a harmadik Pelé, 762 egységgel.

Ami az elosztást illeti, a Transfermarkt szerint Messi 672 alkalommal volt eredményes a Barcelonában, a Paris Saint-Germain mezében 32 gólt szerzett, az Inter Miamiban pedig 81-et. Az argentin csillag hazája válogatottjában sem maradt adós a gólokkal, ott jelenleg 115 találatnál jár.

