Lionel Messi szabadrúgásból már szinte mindent megmutatott pályafutása során, de ezúttal is tudott újat húzni. A 61. percben, 2–1-es hazai vezetésnél állt a labda mögé, nagyjából 25 méterre a kaputól. Minden arra utalt, hogy a védők és Matthew Freese, a New York City FC kapusa is a megszokott forgatókönyvre készült: egy emelkedő, a sorfal fölött a sarokba csapódó Messi-lövésre.

Messi csodagólja jelentette a fordulópontot

Messi bohócot csinált a kapusból

Messi azonban nem ezt választotta. Ballal, szinte már bosszantóan higgadt mozdulattal nem a felső sarkot vette célba, hanem finoman a kapu közepébe tekerte a labdát. Freese elindult oldalra, a trükk pedig tökéletesen működött: mire észlelte, hogy nem oda érkezik a lövés, ahová várta, már késő volt.

A labda a hálóban kötött ki, Messi pedig nem egyszerűen egyenlített, hanem egyetlen mozdulattal teljesen átírta a meccs lélektanát, hiszen a Miami végül 3–2-re nyerni tudott.