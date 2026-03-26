A feszültség gyökerei egészen a párizsi időszakig nyúlnak vissza, amikor Mauricio Pochettino a Paris Saint-Germain vezetőedzőjeként dolgozott: a csapatban akkoriban olyan világsztárok szerepeltek, mint Lionel Messi, Neymar és Kylian Mbappé, mégis rengeteg kritika érte az argentin szakember munkáját.

Lionel Messi az argentin válogatottal készül, miközben a nevétől hangos a sajtó

Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Lionel Messi miatt áll még mindig a bál?

Az egyik leghangosabb

bíráló Thierry Henry volt, aki szakértőként többször is megkérdőjelezte Pochettino döntéseit, különösen Messi szerepkörét illetően. A francia legenda szerint az argentin klasszisnak inkább középen, Neymar mellett lett volna a helye, nem pedig a jobb szélen, ahol gyakran feltűnt.

Pochettino azonban most, évekkel később keményen visszavágott. A jelenleg az amerikai válogatottat irányító tréner egy interjúban „tiszteletlennek” nevezte az ilyen jellegű kritikákat, és úgy fogalmazott: sokszor igazságtalanul tették őt bűnbakká Párizsban. Szerinte az a narratíva, miszerint nem tudta megfelelően használni Messit vagy Mbappét, egyszerűen nem felel meg a valóságnak.

Az argentin szakember egy személyes találkozást is felidézett Henryvel, ahol nyíltan számon kérte rajta a kijelentéseit. Elmondása szerint amikor Henry visszakérdezett, mit kellene tennie, ő így válaszolt:

Ne terjessz hazugságokat, ennyi az egész.”

Pochettino hangsúlyozta, hogy a kritikát elviseli – akár személyes támadásokat is –, de a valótlanságokat már nem.

A PSG-s időszak végül 2022 nyarán zárult le számára, nem sokkal Messi érkezése után. Bár a csapat bajnoki címet nyert, a Bajnokok Ligájában nem sikerült áttörést elérni, ezért távoznia kellett.

Pochettino most új kihívás előtt áll: az amerikai válogatott szövetségi kapitányaként készül a közelgő, részben hazai világbajnokságra.