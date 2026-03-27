Az Inter Miami közleménye szerint a Nu Stadiumban található Leo Messi-tribün tisztelgésként szolgál a 38 éves csapatkapitány előtt, aki 2023 óta 94 mérkőzésen 82 gólt szerzett és 53 gólpasszt adott - mindkettővel klubrekorder -, illetve három trófeát nyert a floridai csapat színeiben.

Lionel Messi saját lelátórészt kap az Inter Miami stadionjában

Fotó: Jordan Bank/Getty Images via AFP

Messi megint sporttörténelmet írt

A Fort Lauderdale-i klub honlapján hangsúlyozzák, hogy ilyen gesztust általában akkor szokás tenni, ha le akarnak zárni egy fejezetet, és ezzel akarják elismerni valakinek a múlt béli tetteit. Messi esetében azonban szó sincs lezárásról, azért kapott saját lelátót, mert amikor pályára lép, mindig különleges dolgok történnek az Inter Miami meccsein.

Az Inter Miami jövő szombaton az Austin FC ellen játssza első meccsét 26 700 férőhelyes új stadionjában. Az alsó karéj 117–121-es, valamint a felső karéj 217–223-as szektorait magában foglaló Leo Messi-lelátó a stadion egységes nézőterének részei, amely a klub közleménye szerint egyedülálló élményt biztosít a szurkolóknak, kiváló rálátással a pályára.

A nyolcszoros aranylabdás Messi március elején szerezte pályafutása 900. gólját, ezzel ő lett a második futballista - Cristiano Ronaldo után -, aki elérte ezt a mérföldkövet az élvonalbeli férfi labdarúgásban.