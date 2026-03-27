Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin bejelentésétől rettegett Brüsszel – ez nagyon fog fájni

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási megtiszteltetés érte a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit. Az argentin világbajnok támadóról nevezi el új stadionja egyik lelátóját az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) címvédő Inter Miami. Ezzel Messi lesz az első olyan sportoló, aki rendszeresen a saját nevéről elnevezett stadionban játszhat.

Az Inter Miami közleménye szerint a Nu Stadiumban található Leo Messi-tribün tisztelgésként szolgál a 38 éves csapatkapitány előtt, aki 2023 óta 94 mérkőzésen 82 gólt szerzett és 53 gólpasszt adott - mindkettővel klubrekorder -, illetve három trófeát nyert a floridai csapat színeiben.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 22: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF looks on during the MLS match between New York City FC and Inter Miami CF at Yankee Stadium on March 22, 2026 in New York, New York. Jordan Bank/Getty Images/AFP (Photo by Jordan Bank / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: Jordan Bank/Getty Images via AFP

Messi megint sporttörténelmet írt

A Fort Lauderdale-i klub honlapján hangsúlyozzák, hogy ilyen gesztust általában akkor szokás tenni, ha le akarnak zárni egy fejezetet, és ezzel akarják elismerni valakinek a múlt béli tetteit. Messi esetében azonban szó sincs lezárásról, azért kapott saját lelátót, mert amikor pályára lép, mindig különleges dolgok történnek az Inter Miami meccsein. 

Az Inter Miami jövő szombaton az Austin FC ellen játssza első meccsét 26 700 férőhelyes új stadionjában. Az alsó karéj 117–121-es, valamint a felső karéj 217–223-as szektorait magában foglaló Leo Messi-lelátó a stadion egységes nézőterének részei, amely a klub közleménye szerint egyedülálló élményt biztosít a szurkolóknak, kiváló rálátással a pályára.

A nyolcszoros aranylabdás Messi március elején szerezte pályafutása 900. gólját, ezzel ő lett a második futballista - Cristiano Ronaldo után -, aki elérte ezt a mérföldkövet az élvonalbeli férfi labdarúgásban.

