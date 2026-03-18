Gyászol a sportvilág. Mindössze 22 éves korában meghalt Pablo Jurado Serafín mexikói kapus, akinek a váratlan halála megrázta a helyi futballközösséget.

A fiatal játékos korábban a Deportivo Toluca utánpótlásában szerepelt, ahol az U17-es, az U20-as és az U23-as csapatban is pályára lépett. Tehetséges kapusként tartották számon, aki előtt komoly jövő állhatott volna a mexikói labdarúgásban.

A mexikói kapust gyászolja a futballvilág Fotó: JamPress
Egyelőre nem tudni, mi okozta a mexikói kapus halálát

A hírek szerint Jurado Serafín 2024 nyarán hagyta el a klubot, és új lehetőséget keresett, amikor a tragédia bekövetkezett. Halálának körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket, az okát nem hozták nyilvánosságra — írja az Express.

A mexikói labdarúgó-szövetség, valamint a Liga MX és korábbi klubja is részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak. Több helyi csapat és játékos is megemlékezett róla a közösségi médiában.

