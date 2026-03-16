Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
A Serie A 29. fordulójának rangadóját a Lazio nyerte 1-0-ra. Az AC Milan gyengén futballozó sztárját, Rafael Leaót a második félidőben lecserélte Massimiliano Allegri vezetőedző, a portugál támadó azonban nagyon nehezen viselte, hogy el kellett hagynia a pályát.

A bajnoki címért küzdő Milan nem tudta kihasználni a városi rivális Inter botlását, és 1-0-ra kikapott a Lazio vendégeként, ezzel az éllovas nyolcpontos előnnyel vezeti a Serie A-t. A vesztes csapat gólt sem tudott szerezni római riválisa ellen, Massimiliano Allegri már a 67. percben lecserélte gyengélkedő sztárját, Rafael Leaót.

A Milan sztárjának, Rafael Leaónak nem ment a játék a Lazio ellen
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A portugál válogatott támadó mindezt nagyon nem vette jó néven, és egészen elképesztő jelenetet rendezett.

Mit művelt a Milan hisztiző sztárja?

Leao egyáltalán nem akart lejönni a pályáról, a Milan kapusa, a csapatkapitány Mike Maignan próbálta őt jobb belátásra téríteni, ám szemmel láthatóan ez nem sikerült. 

A 26 éves klasszis továbbra is hevesen mondta a magát, és amikor edzője nyugtatólag át akarta ölelni, nemes egyszerűséggel félrelökte és kibújt az öleléséből. 

Leao a kispadhoz érve is folytatta az őrjöngést, dühösen csapkodott és elégedetlenkedett.

Rafa Leao reaction after getting subbed off vs Lazio in the 67th minute
by u/OkayFine101 in soccer

A portugál futballista az olasz bajnokságban 22 meccsen 9 gólt lőtt és 2 gólpasszt adott a szezonban, ám a képességei alapján sokkal többet várnak tőle. Leao az utóbbi két bajnokit, az Inter és a Lazio elleni rangadót sem játszotta végig, egyik derbin sem jegyzett gólt vagy gólpasszt.

  • Kapcsolódó cikkek
Brutális ütközés: hordágyon vitték le a pályáról az olasz sztárcsapat játékosát - videó
Kiborult a Milan edzője, s.ggfejnek nevezte a spanyol focilegendát
Nem találja ki, ezúttal hol jelent meg Tom Brady

 

