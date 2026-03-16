A bajnoki címért küzdő Milan nem tudta kihasználni a városi rivális Inter botlását, és 1-0-ra kikapott a Lazio vendégeként, ezzel az éllovas nyolcpontos előnnyel vezeti a Serie A-t. A vesztes csapat gólt sem tudott szerezni római riválisa ellen, Massimiliano Allegri már a 67. percben lecserélte gyengélkedő sztárját, Rafael Leaót.

A portugál válogatott támadó mindezt nagyon nem vette jó néven, és egészen elképesztő jelenetet rendezett.

Leao egyáltalán nem akart lejönni a pályáról, a Milan kapusa, a csapatkapitány Mike Maignan próbálta őt jobb belátásra téríteni, ám szemmel láthatóan ez nem sikerült.

A 26 éves klasszis továbbra is hevesen mondta a magát, és amikor edzője nyugtatólag át akarta ölelni, nemes egyszerűséggel félrelökte és kibújt az öleléséből.

Leao a kispadhoz érve is folytatta az őrjöngést, dühösen csapkodott és elégedetlenkedett.

A portugál futballista az olasz bajnokságban 22 meccsen 9 gólt lőtt és 2 gólpasszt adott a szezonban, ám a képességei alapján sokkal többet várnak tőle. Leao az utóbbi két bajnokit, az Inter és a Lazio elleni rangadót sem játszotta végig, egyik derbin sem jegyzett gólt vagy gólpasszt.