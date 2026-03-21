Ilyenről sem gyakran hallani. A londoni Millwall Football Club 999 évre szóló bérleti szerződést kötött a The Den Stadion használatáról.
Szinte hihetetlen, de igaz: csaknem ezer évre kibérelte stadionját a Millwall FC.
Egy jó ideig biztos a Millwall helye
A Championshipben, az angol másodosztályban szereplő csapat,
a Millwall vezetése az illetékes londoni kerületi tanáccsal írta alá a csaknem ezer esztendeig érvényes megállapodást
- adta hírül közleményben a klub.
Az 1885-ben alapított Millwall FC eddig is az 1993-ban épült The Denben játszott, de csak most született meg az "örökös" együttműködést rögzítő hivatalos egyezség - írja az MTI.
Ez kiterjed a stadion és a környező földterület használatára egyaránt.
