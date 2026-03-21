Csaknem ezer évre kibérelte stadionját a Millwall FC

Egy jó ideig biztos a Millwall helye

A Championshipben, az angol másodosztályban szereplő csapat,

a Millwall vezetése az illetékes londoni kerületi tanáccsal írta alá a csaknem ezer esztendeig érvényes megállapodást

- adta hírül közleményben a klub.

A defining moment for Millwall Football Club. pic.twitter.com/vofx0oXYmV — Millwall FC (@MillwallFC) March 20, 2026

Az 1885-ben alapított Millwall FC eddig is az 1993-ban épült The Denben játszott, de csak most született meg az "örökös" együttműködést rögzítő hivatalos egyezség - írja az MTI.

Ez kiterjed a stadion és a környező földterület használatára egyaránt.