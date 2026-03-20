Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Szalai Ádám fontos pozíciót kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség. A magyar válogatott korábbi csapatkapitányát választották meg az MLSZ harmadik, utánpótlásért felelős alelnökének a szervezet Telkiben tartott pénteki közgyűlésén.

Az MLSZ Telkiben tartott közgyűlésén a 74 mandátummal rendelkező küldöttből megjelent 64, akik egyhangúlag szavazták meg a 38 éves sportvezetőt utánpótlásért felelős alelnökének. A 86-szoros válogatott Szalai Ádám célként azt jelölte meg, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget az NB I-ben, külföldi bajnokságban és a válogatottban. 

Szalai Ádám (jobbra) fontos feladatot kapott az MLSZ-től
Fotó: Illyés Tibor/MTI

Ahogy fogalmazott, pályafutása során már sokszor bebizonyította, nehéz nála elérni, hogy feladja a kitűzött céljait. Szintén egyhangúlag választották meg az elnökség tiszteletbeli tagjának Nyilasi Tibort és Berzi Sándort.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke az eseményt követő sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére elárulta, a szervezet leadta a jelentkezését a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga döntőjének rendezésére, amivel a Puskás Arénának - a 2020-as európai Szuperkupa-döntő, a 2023-as Európa-liga-finálé és az idei Bajnokok Ligája-döntő után - teljessé válna a palettája a nemzetközi színtéren.

