Mohamed Szalah, a Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa tavaly nyáron kétéves szerződéshosszabbítást írt alá, most azonban a közösségi oldalán bejelentette, hogy a szezon végén távozik a Mersey-parti klubtól.

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool hivatalos honlapján azt írják, hogy az egyiptomi támadó megállapodott a klubbal, ami lehetővé teszi számára, hogy lezárja a kilenc éven át íródó fejezetét a csapatánál.

Sajnos elérkezett ez a nap is. A szezon végén elhagyom a Liverpoolt. Azzal szeretném kezdeni, hogy soha nem gondoltam volna, hogy ez a klub, ez a város, ezek az emberek mennyire az életem részévé válnak. Liverpool. Ez nem csak egy futballklub. Ez egy szenvedély, egy történelem, egy szellemiség. Nem tudom egy szóval elmagyarázni senkinek, aki nem része ennek a klubnak. Együtt ünnepeltük a győzelmeket, megnyertük a legfontosabb trófeákat, és együtt harcoltunk életünk legnehezebb időszakában is”

– mondta a 33 éves támadó a közösségi oldalára feltöltött videójában.

„Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a klub része volt az itt töltött időm alatt. Különösen a csapattársaimnak – a korábbiaknak és a jelenlegieknek –, valamint a szurkolóknak. Nincsenek szavak. A támogatás, amit a pályafutásom legjobb időszakában kaptam tőletek, és az, hogy a legnehezebb időkben is mellettem álltatok, olyasmi, amit soha nem felejtek el, és amit mindig magammal viszek.. Az élet sosem könnyű. Ti adtátok nekem életem legjobb időszakát. Mindig egy leszek közületek. Ez a klub mindig az otthonom lesz, és a családom számára is. Köszönök mindent. Miattatok, sosem leszek egyedül” – tette hozzá Szalah, aki 435 meccsen 255 gólt lőtt a Liverpool csapatában.

Szalah 2017 nyarán az AS Romától érkezett a Liverpool együtteséhez, és klublegendaként fog távozni. Az egyiptomi támadó két bajnoki címet és egy Bajnokok Ligája-trófát nyert a Liverpool csapatával, mellette még behúzott az együttessel egy Európai Szuperkupát, egy Klubvilágbajnokságot, egy FA-és egy Ligakupát, valamint egy Angol Szuperkupát.

A 33 éves támadó 435 mérkőzésen 255 gólt lőtt, mellette pedig kiosztott 122 gólpasszt is a Liverpool színeiben. Nem mellesleg négyszer nyerte meg az Aranycipőt a Premier League-ben.

A Liverpool honlapján kiemelik, hogy a szezonból még fontos meccsek vannak hátra, így Szalah most arra koncentrál, hogy a lehető legjobb eredményt érje el a Liverpool csapatával. A búcsúztatására még az idei évben sor kerül majd.