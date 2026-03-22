Mint arról az Origón is beszámoltunk, március 19-én hosszú betegség után 67 éves korában elhunyt Silvino Louro, korábbi portugál válogatott kapus, aki edzői pályafutása nagy részében José Mourinho mellett dolgozott, így a Porto, az Inter, a Chelsea, a Manchester United és a Real Madrid kapusedzője is volt.
José Mourinho gyászol
A szombati Benfica-Vitória Guimaraes portugál bajnoki emiatt gyászszünettel kezdődött, ugyanis Louro játékosként éppen a lisszaboni együttesnél érte el legnagyobb sikereit. Az egyperces gyászszünet alatt Mourinho láthatóan elérzékenyült, ugyanis miközben a kétszeres BL-győztes portugál edző a stadion kivetőjére tekintett, ahol egykori barátja és segítője képét vetítették ki, alig tudta visszatartani a könnyeit.
A Benfica trénere a közösségi médiában is megemlékezett egykori stábtagjáról, és megható üzenettel búcsúzott: „Most sírok, de képes leszek majd nevetni, sokat nevetni és történeteket mesélni rólad. Örökké a családom tagja maradsz és mindig hallani fogom, ahogy a meccsek előtt azt mondod nekem: »minden rendben lesz, testvér«” – írta a portugál szakember.
Mourinho végül győzelemmel tisztelgett egykori barátja előtt, ugyanis a második helyen álló Benfica 3-0-ra nyert, így továbbra is veretlen a portugál bajnokságban, azonban hátránya négy pont a listavezető Portóval szemben, amely egy meccsel kevesebbet játszott.