A labdarúgó Fizz Liga 25. fordulójának vasárnap kora délutáni mérkőzésén az öt bajnoki óta nyeretlen MTK a kiesést jelentő 11. helyen álló Diósgyőrt fogadta. Mivel a meccs előtt a 10. pozícióban álló hazaiak csupán két ponttal előzték meg a DVTK-t, így gyakorlatilag mindkét együttes számára kulcsfontosságú volt a találkozó.

Az MTK otthon tartott egy pontot a Diósgyőr ellen

Remekül kezdett a Diósgyőr, előbb Pető fejesével veszélyeztetett, majd büntetőhöz jutott, de Colley tizenegyesét kivédte Hegyi. A kihagyott nagy lehetőség sem szegte kedvét a vendégcsapatnak, amely nemcsak támadó szellemben futballozott, hanem irányította is a játékot. Ennek ellenére fölénye meddő volt az első félidő hátralévő részében, csupán Pető két távoli lövése okozott némi izgalmat, de Hegyi mindkét próbálkozást könnyedén védte. Noha a szünet előtti negyedórában már a hazaiaknak is volt néhány ígéretes akciójuk, mégis ekkor szerzett vezetést a miskolci együttes Colley nagyszerű fejesével.

A térfélcserét követően sem változott a játék képe, a piros-fehérek előnyben is élesebben és határozottabban játszottak, az MTK csak elvétve jutott el az ellenfél kapujáig, de komoly próbatétel elé nem sikerült állítania Senticet. Bő húsz perccel a vége előtt a fővárosiak hármas cserével próbáltak életet lehelni a támadójátékukba, ez pedig azonnal kifizetődött, mert a frissen beállt Átrok első labdaérintéséből betalált.

Az egyenlítésre a Diósgyőr is három változtatással reagált, hogy ismét vezetést szerezzen, ehhez közel is járt, azonban az egész meccsen bátran vállalkozó Pető megpattanó lövése a bal kapufán csattant. Ezt leszámítva viszont lendületben maradt az MTK, így a hajrában többnyire a vendégek térfelén zajlott a játék, azonban újabb gól már nem esett – írta tudósításában az MTI.

A pénteken kinevezett vezetőedző, Nebojsa Vignjevic most mutatkozott be a miskolci együttes kispadján. A pontosztozkodással új csapata maradt a kiesést jelentő 11. helyen az MTK mögött, amely immár hat kör óta nyeretlen az NB I-ben.