Kevés helyzet alakult ki a mérkőzés első negyedórájában, aztán előbb a debreceniek, majd az NB I utolsó elyén álló barcikaiak előtt adódott lehetőség kapura lövésre.

Dzsudzsák Balázs idei első gólját szerezte az NB I-ben

Fotó: Istvan Derencsenyi

Dzsudzsákék az NB I sereghajtó ellen javítottak

A valamivel többet kezdeményező vendégek a játékrész közepén szereztek vezetést, amikor szépen felépített támadás végén a kifejelt labda Gordic felé szállt, aki 11 méterről kapásból bombázott a kapuba.

A Debrecen aktívabb volt támadásszervezésben, ennek eredményeként a 36. percben Bárány közelről betalált, de utóbb VAR-vizsgálat alapján les miatt Derdák Marcell játékvezető érvénytelenítette a gólt.

Lendületesen kezdte a második félidőt a Kazincbarcika, ebben az időszakban időnként megpróbálta letámadni ellenfelét, hogy hibára késztesse, és ebből gólhelyzetet alakítson ki. Volt is egy-két ígéretes akciója, de nem járt sikerrel, ráadásul kis híján kétgólos hátrányba került. Kiugratást követően Kocsis lőtte ki kissé balról a hosszú alsó sarkot, de előtte a labdaszerzésnél Bárány kézzel tette maga elé a labdát, így videózás után ezt a találatot is visszavonta a bíró. Nem sokkal később, a 68. percben aztán már összejött a második DVSC-gól, bal oldali szögletnél egy csúsztatás után Bárány közelről fejelt a hazai kapuba. Ez a találat már érvényes volt.

A hajrá elején Dzsudzsák szabadrúgásból - a sorfal mellett ellőve a labdát - növelte csapata előnyét és tette még biztosabbá a vendéggyőzelmet.

A legutóbb a Ferencváros otthonában is remekül helytállt Kazincbarcika nem játszott alárendelt szerepet, nem mondott le a támadásokról, de a kapu előtt a Debrecen sokkal hatékonyabb volt.

A DVSC az előző öt körben csak egyszer győzött, így vasárnap javított az összképen. A borsodiak - akiknek a kiesése szinte biztosra vehető - az utóbbi 11 bajnoki mérkőzésük közül tizet elveszítettek.

Fizz Liga, 25. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Debreceni VSC 0-3 (0-1)

Miskolc, DVTK Aréna, 929 néző, v.: Derdák

gólszerzők: Gordic (22.), Bárány (68.), Dzsudzsák (81.)

sárga lap: Berecz (35.), Radkowski (64.), illetve Batik (31.), Hofmann (72.), Youga (75.)