Ahhoz képest, hogy Kazuo Homma már tizenkét éve nem Magyarországon él, jól beszél magyarul. Pedig köztudottan nem könnyű a nyelvünk, de az egykori NB I-es futballistának ez sem jelent problémát. Ráadásul, állandó „tréningben” van, hiszen 14 éves lánya az édesanyjával Magyarországon él.

Homma Kazuo az NB I egyik elgjobb légiósa volt

Fotó: Forrás: MTI/Vajda János

Szobó kutya is a korábbi NB I-es focistához jár

„Naomival a legtöbbször magyarul beszélgetünk, korábban elég jól bírta a japánt, de külön élünk, ráadásul a Covid-járvány idején kevesebbet találkozhattunk, így sokat felejtett” – nyilatkozta az Origo Sportnak Kazuo Homma. (Hozzátette, hogy Japánban is a családnevet írják előre, ezért Homma Kazuo az „igazi” neve.)

„A nyáron azonban együtt leszünk, és egy kis időt Japánban is eltöltünk, mert korábban nagyon tetszett neki az ottani élet, a szokások, a helyi kultúra.”

Kazuo egyénként sem áll hadilábon a nyelvtanulással, hiszen a japán mellett remekül beszél angolul, magyarul és szerbül. Sőt, Thaiföldön sem lehet „eladni”.

„Szerbiában kezdtem az európai futballkarrierem, utána kerültem Magyarországra, Szegedre. Aztán jött Pápa, Diósgyőr, Nyíregyháza, Siófok, a Fradi és végül Veszprém. Eleinte furcsa volt az európai élet, például számomra kissé egyszerűek voltak ételek, hiányzott a hazai konyha, de aztán megszoktam, nem vagyok válogatós. A legjobban talán Diósgyőrben és Siófokon éreztem magam, hiszen ott a kezdőcsapatban kaptam helyet, utóbbinál nagyon családias volt a hangulat az öltözőn belül és kívül. A Fradiban elég rövid időt töltöttem, sajnos, bajnoki mérkőzéseken nem jutottam szóhoz, de így is nagyon sokat tanultam az Üllői úton. Magyarország után Laosz, Thaiföld és Bhután következett.”

Szívesen maradt volna Magyarországon, ám az akkori szabályok nem igazán kedveztek az Európán kívülről érkezett játékosoknak, ezért annak ellenére, hogy NB I-es kluboktól is kapott ajánlatot, a jobb anyagi lehetőségek miatt inkább Laoszt választotta, ahol hét év alatt öt bajnoki címet nyert, és ötször volt gólkirály. A bhutáni Paro FC-vel pedig három év vendégjáték után három bajnokságot és egy gólkirályi címet szerezett. Mellesleg Bhutánba, a himalájai királyságba nagyon nehéz vízumot szerezni, de a futball megnyitotta a kapukat, elvégre ott is foci a legnépszerűbb sportág.