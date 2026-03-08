Ahhoz képest, hogy Kazuo Homma már tizenkét éve nem Magyarországon él, jól beszél magyarul. Pedig köztudottan nem könnyű a nyelvünk, de az egykori NB I-es futballistának ez sem jelent problémát. Ráadásul, állandó „tréningben” van, hiszen 14 éves lánya az édesanyjával Magyarországon él.
Szobó kutya is a korábbi NB I-es focistához jár
„Naomival a legtöbbször magyarul beszélgetünk, korábban elég jól bírta a japánt, de külön élünk, ráadásul a Covid-járvány idején kevesebbet találkozhattunk, így sokat felejtett” – nyilatkozta az Origo Sportnak Kazuo Homma. (Hozzátette, hogy Japánban is a családnevet írják előre, ezért Homma Kazuo az „igazi” neve.)
„A nyáron azonban együtt leszünk, és egy kis időt Japánban is eltöltünk, mert korábban nagyon tetszett neki az ottani élet, a szokások, a helyi kultúra.”
Kazuo egyénként sem áll hadilábon a nyelvtanulással, hiszen a japán mellett remekül beszél angolul, magyarul és szerbül. Sőt, Thaiföldön sem lehet „eladni”.
„Szerbiában kezdtem az európai futballkarrierem, utána kerültem Magyarországra, Szegedre. Aztán jött Pápa, Diósgyőr, Nyíregyháza, Siófok, a Fradi és végül Veszprém. Eleinte furcsa volt az európai élet, például számomra kissé egyszerűek voltak ételek, hiányzott a hazai konyha, de aztán megszoktam, nem vagyok válogatós. A legjobban talán Diósgyőrben és Siófokon éreztem magam, hiszen ott a kezdőcsapatban kaptam helyet, utóbbinál nagyon családias volt a hangulat az öltözőn belül és kívül. A Fradiban elég rövid időt töltöttem, sajnos, bajnoki mérkőzéseken nem jutottam szóhoz, de így is nagyon sokat tanultam az Üllői úton. Magyarország után Laosz, Thaiföld és Bhután következett.”
Szívesen maradt volna Magyarországon, ám az akkori szabályok nem igazán kedveztek az Európán kívülről érkezett játékosoknak, ezért annak ellenére, hogy NB I-es kluboktól is kapott ajánlatot, a jobb anyagi lehetőségek miatt inkább Laoszt választotta, ahol hét év alatt öt bajnoki címet nyert, és ötször volt gólkirály. A bhutáni Paro FC-vel pedig három év vendégjáték után három bajnokságot és egy gólkirályi címet szerezett. Mellesleg Bhutánba, a himalájai királyságba nagyon nehéz vízumot szerezni, de a futball megnyitotta a kapukat, elvégre ott is foci a legnépszerűbb sportág.
Hogyan és miért jött a bangkoki kutyás élet?
„Mindig szerettem az állatokat, így amikor Laoszban játszottam, és felmerült egy barátom, és későbbi üzleti partnerem számára ez a lehetőség, nem sokat gondolkodtam, belevágtam, azaz vágtunk. Hetente egyszer, a meccsek után repültem vissza Bangkokba, hogy menedzseljem a bizniszt, mert az edzősködés nem vonzott. A thai nagyvárost megszerettem, nemrég vettem házat, kedvesek az emberek, mindig jó az idő, szóval otthon érzem magam. S miután már amatőrként sem nagyon focizok – a tét nélküli meccseket nem szeretem – főfoglalkozásban nevelem a munkatársaimmal a kutyákat a Kazuberian „iskolában”. Tudja, mint Cesar Millan, a híres amerikai kutyadoki, aki a legvadabb, harapós ebekből is kezes bárányt farag” – mondta Homma, aki ha nem is naprakész, de egykori játékostársai közösségi médiás bejegyzései nyomán követi a magyar és a nemzetközi futball eseményeit. Szerinte sokat fejlődött a japán foci, évtizedek szisztematikus munkájának most érik be a gyümölcse, olyan labdarúgók jutottak lehetőséghez nagy európai csapatoknál, mint Sindzsi Kagava, aki a Dortmundnál és a bajnok Manchester Unitednél is fontos szerepet játszott, a Milannál Honda Keiszuke alkotott maradandót, Sindzsi Okazaki pedig a Leicesterrel nyert angol bajnokságot.
„Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársáról Endóról sem szabad megfeledkezni. A magyar válogatott kapitánya – akit, sajnos személyesen nem ismerek – egyébként szinte naponta szóba kerül nálunk. Az egyik „páciensem” gazdája nagy Liverpool szurkoló, és kedvencét, aligha véletlenül, Szobónak hívja.”
